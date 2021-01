Příčina nedostatku čipů může vězet v nedostupnosti materiálu ABF

Nyní tu máme už jasný počátek další kryptotěžební vlny na grafických kartách a jako obvykle bychom mohli věštit leda z křišťálové koule ve snaze zjistit, kdy ta skončí. Nedostatek karet a jiného hardwaru se ale projevil dávno předtím a řešily se právě především grafické karty. Ty na trhu chybí jak firmě NVIDIA, která ani nyní nedokáže uspokojit poptávku po RTX 3000 s GPU vyráběnými Samsungem a AMD na tom s RX 6000 s GPU od TSMC není o moc lépe, spíše naopak.

Server Digitimes varoval před nedostatkem ABF už loni v červnu a uvedl, že situace se může postupem času do roku 2021 ještě zhoršit. Vypadá to tak, že nemluvil do větru. To ale není vše, alespoň ne v případě firmy AMD.