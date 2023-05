Příjmy výrobců DRAM pamětí klesly o 21 %, nejvíce trpí SK hynix a Samsung

Situace na trhu pamětí DRAM je příznivá pro spotřebitele, neboť je zde převis nabídky a ceny klesají dolů. Naopak to není moc dobré pro jejich výrobce, kterým klesají příjmy, a musí začít omezovat produkci paměťových čipů, které nezvládají prodat. Podle společnosti TrendForce se za pouhé jedno čtvrtletí snížily příjmy na trhu s čipy DRAM o 21,2 %, což je dost velké číslo.



První Samsung klesl v příjmech z prodeje paměťových čipů téměř o čtvrtinu, jeho tržní podíl (ve finančním objemu, nikoli počtu kusů) pak mírně klesl, ale stále má skoro půlku celého trhu (43,2 %). Spadly mu jak počty čipů, tak i jejich průměrná cena. Druhý Micron klesl jen o necelá 4 %, což mu pomohlo se dostat z minulé třetí příčky na druhého největšího výrobce těchto pamětí a má 28% tržní podíl. Tomu totiž počty prodejů dokonce stouply, nicméně příjmy kvůli výrazně nižším cenám pamětí přesto klesaly. SK hynix naopak spadl nejvíce, a to o téměř 32 %. To ho také stálo druhou pozici a s tržním podílem necelých 24 % je tak třetí. I v jeho případě stejně jako u Samsungu klesala nejen průměrná cena, ale i počty kusů. Vidíme, že další výrobci pamětí DRAM jsou opravdu minoritními hráči.





Q1/23

Q4/22

Změna

Tržní podíl Samsung

4170

5540

-24,7 %

43,2 % Micron

2722

2829

-3,8 %

28,2 % SK hynix

2312

3386

-31,7 %

23,9 % Nanya

211

254

-16,7 %

2,2 % Winbond

95

104

-8,8 %

1,0 % PSMC

20

23

-12,3 %

0,2 % Další

133

133

-0,4 %

1,3 % Celkem

9663 mil. USD

12269 mil. USD

-21,2 % 100 %

Jde už o třetí čtvrtletí za sebou, kdy prodeje pamětí klesly. Rychlost propadu by se ale v blízké době mohla zpomalit. Většina výrobců plánuje snížit výrobu a v případě Samsungu by továrny měly běžet na 77 % výrobní kapacity, u Micronu má jít o 74 % a u SK hynixu pak 82 %. Počítá se s tím, že by situaci mohlo trochu pomoci očekávané oživení zájmu o televize, kde se DRAM paměti také používají.