Princeton: radary v autonomních autech ve spojení s AI uvidí i za roh

Vývoj autonomních aut jde stále dopředu a vědci na Princeton University mají další dílek, ze kterého může být v budoucnu poskládána celá skládačka autonomních vozů. Rozhodli se totiž rozšířit možnosti standardního radaru pomocí nových algoritmů. Samotný signál radaru je zatížen spoustou šumu, mezi které patří i další odrazy. Jenže právě tento “šum” v sobě nese i užitečnou informaci. Je v něm totiž skryta informace o dalším objektu, který paprsek zasáhl po odražení od prvního objektu. Vědci tak zkusili, zda by z toho nebylo možné získat informace o objektech, které auto na první pohled nevidí a jsou třeba za rohem. Příkladem může být chodec, cyklista nebo další auto.

A jak se zjistilo, s pomocí algoritmů umělé inteligence byli skutečně schopni získat i informace o neviděných objektech. Výhodou takové technologie by bylo, že radar získá novou funkčnost jen díky algoritmům schopným díky AI rozpoznat jednotlivé odrazy a není potřeba měnit hardware radaru (to spíše systém zpracovávající data z něj). Radar je navíc oproti LiDARu poměrně levná součástka. Pokud by o nové poznatky někdo projevil zájem, mohly by být už brzy (tzn. za pár let) zakomponovány do příštích automobilů. Výzkum byl prezentován na prestižní vědecké konferenci CVPR a na stránkách univerzity se můžete podívat i na videa, která ukazují schopnosti technologie.