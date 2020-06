Procesorům Intel Coffee Lake-S zvoní hrana, přestanou proudit na trh

Desktopové procesory Intel Comet Lake-S se sotva začaly prodávat a už tu máme PDF dokument , kterým Intel odstartoval proces stahování z trhu, jenž se týká generace Coffee Lake-S, čili série Core 8000. Jde o klasický PCN, čili Product Change Notification, který stanovuje, že poslední objednávky budou přijaty letos 18. prosince a poté už budou vyřizovány s nejzazším termínem dodání do 4. června 2021.

Na trhu tak zůstanou pouze Coffee Lake-S Refresh (Core 9000) a zbrusu nové Comet Lake-S (Core 10000), zatímco s procesory jako Core i7-8700K se už nesetkáme. Nedá se ale říci, že by byly v běžné nabídce obchodů i dnes, ostatně zákazníci by o ně měli zájem asi pouze v případě velice výhodné ceny.

Právě vrchol své generace v podobě Core i7-8700K je dnes na úrovni moderního Core i5, co se týče celkového výkonu a počtu/konfigurace jader, respektive Core i5-10600K nabízí ještě mírně vyšší takty, a to při výrazně nižší (původní) ceně. A i kdyby byl Core i7-8700K dnes aktuálně běžně k sehnání (skladové zásoby zpravidla nejsou na rozdíl od jiných CFL-S), cena se běžně pohybuje nad deseti tisíci korunami, zatímco Core i5-10600K se bude prodávat spíše pod osmi tisíci. Po starém Coffee Lake by tak sáhl snad jen takový zákazník, který by již v ruce třímal starší desku a i ta by pravděpodobně podporovala i novější Coffee Lake-S Refresh.

Tak či tak nám z toho vychází, že staré Coffee Lake-S nám na trhu chybět nebudou, neboť jejich ceny postupem času téměř neklesají a v poslední době kvůli vývoji kurzu koruny naopak spíše vzrostly. To znamená, že se zde zpravidla cenově vůbec nereflektuje postupný vývoj procesorů Intel od generace Kaby Lake, jejíž Core i7 svou konfigurací jader odpovídají dnešním Core i3 a pro moderní procesory Core i5 neměla generace Kaby Lake ani vhodnou obdobu. Z hlediska výkonu architektury a jejích možností tu přitom není žádný rozdíl.

Co se týče dostupnosti moderních procesorů Comet Lake-S, pak s ní je to možná lepší, než jsme čekali. Stačí si vzpomenout na nástup předchozích dvou generací, jejichž nejlepší modely byl po začátku prodeje velký problém sehnat. Oproti tomu Core i9-10900K už je skladem, Core i7-10700K také a ještě ve více obchodech, brzy by měly dorazit Core i6-10600K, a čeká se tak na prodej 65W verzí jako Core i9-10900, které by měly být dostupné od konce tohoto měsíce.

