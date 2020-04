Procesory AMD jsou efektivnější než Intely, o kolik však? O 50 nebo až o 210 %?

Dosažené výsledky se mnohdy dají interpretovat různě, a tak jsme se na serveru Wccftech nedávno dozvěděli, že procesory AMD jsou více než 2× efektivnější než Intely. Má to ale trochu háček a je potřeba dobře rozumět tomu, co se říká mezi řádky. Celé to odstartovalo představením notebooků XMG Apex 15, které jsou vybavovány desktopovými procesory AMD Ryzen 5 3600, 7 3700X, 9 3900 a dokonce i Ryzen 9 3950X. Všechny tyto procesory mají 65W TDP, přičemž v případě toho posledního toho bylo dosaženo nastavením méně výkonného ECO profilu (běžně má tento procesor 105W TDP). K tomu autoři přidali procesory Intel Core i7-9700K a i9-9900K, přičemž došli k závěru, že jsou více než 2krát tak efektivnější, dokonce se tu objevilo i číslo 3,1×. Je ale potřeba rozumět tomu, co tato čísla vyjadřují. Musíme být opatrní, protože opravdu nebylo řečeno, že je architektura Intel více než 3krát horší. Využit byl benchmark Cinebench R15.



CPU

TDP

CB15 Single

CB15 Multi

Výkon na watt

AMD Ryzen 5 3600

65 W

191

1586

24

AMD Ryzen 7 3700X

65 W

197

2012 31

AMD Ryzen 9 3900

65 W

196

2882

44

AMD Ryzen 9 3950X (65W)

65 W

195

3301

51

AMD Ryzen 9 3950X (105W)*

105 W

215

3939

38

Intel Core i7-9700K*

95 W

210

1515

16

Intel Core i9-9900K*

95 W

216

2044

22

*výkony těchto CPU neudává XMG, jde o typické hodnoty procesorů z jiných testů



Taková čísla autoři dosáhli srovnáním Ryzenu 9 3950X s Core i7-9700K (skóre na watt 51 versus 16), resp. 2,3krát při srovnání s Core i9-9900K (51 versus 22). Taková čísla jistě vypadají bombasticky, jenže je tu jeden problém. Srovnávají se zde totiž dva konkrétní procesory úplně odlišných výkonů, ale nejde o srovnání samotných architektur. Máme tu podobný problém jako u aut, kdy dvakrát silnější auto nemívá dvakrát vyšší spotřebu, a čím výkonnější auto je, tím lepší má obvykle poměr výkonu a spotřeby. Což ale neříká moc o tom, jak moc je takový motor efektivní vůči konkurenci.

Core i7-9700K má zhruba podobný výkon jako Ryzen 5 3600 a zde vidíme čísla efektivit 16 a 24, tedy efektivitu vyšší o 50 % ve prospěch AMD (v jedné části článku se proti sobě korektně staví i i7 9700K a R5 3600). Podobně tak Core i9-9900K má podobný výkon jako Ryzen 7 3700X, dosažené efektivity jsou pak 22 a 31, tedy 41 % ve prospěch AMD. Jak je tedy vidět, při stejném výkonu jsou procesory AMD asi o 40-50 % lepší. Nikoli však násobně, srovnáváme-li TDP. Jenže i zde je malý zádrhel.



Pokud chceme říci, že Intel je na základě výše uvedených čísel 2krát horší (srovnání efektivit výkonného AMD a méně výkonného Intelu), tak úplně stejně bychom ale mohli také říci, že je Ryzen 5 3600 zoufale neefektivní, neboť má jen skóre 24 na watt, zatímco Ryzen 9 3950X (65W) dosáhl na 51, což je 2,1× více. Ano, pokud vám záleží na tom dostat za watt co nejvíce výkonu (tohle by vás zajímalo třeba u CPU/GPU/ASIC při těžbě kryptoměn), tak je takové srovnání naprosto relevantní, ale je zavádějící, pokud byste chtěli porovnávat architektury. Na tomto základě nelze vzít málo výkonný Intel, postavit vůči němu výrazně silnější AMD a tvrdit, že je na tom Intel špatně, neboť totéž nastane, pokud místo slabého Intelu postavíte slabé AMD a porovnáte slabé AMD vůči silnému AMD.



S čím se však nepočítalo, je fakt, že TDP je jen jakési dnes už ne moc dobře uchopitelné číslo a skutečné spotřeby jsou vyšší. U AMD je při turbu na všech jádrech vyšší asi o 40 % (u 65W 3700X bylo naměřeno asi 90 W, u 105W 3950X pak 145 W), zatímco u Intelu je velký rozdíl mezi TDP PL1, která činí 95 W a PL2, která má hodnotu 210 W, a i praktické testy ukazují hodnoty okolo 200 W. S takovými hodnotami by efektivita 9900K byla asi jen okolo 10, zatímco u srovnatelného Ryzenu 7 3700X okolo 22. Nyní bychom opravdu přišli ke zhruba 2násobnému rozdílu ve srovnání architektur.



Analýza ale ukazuje ještě jednu zajímavost. Snížením TDP procesoru Ryzen 9 3950X ze 105 na 65 W (aby se dal uchladit v notebooku) se sice projektovaná spotřeba snížila o 38 %, ale výkon klesl jen o 16 % v multi-thread verzi benchmarku a dokonce jen o 9 % v single-thread. Neuškrcený Ryzen 9 3950X má tak ve výsledku nižší efektivitu o 25,5 %.

