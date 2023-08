Procesory AMD Ryzen trpí na zranitelnost Inception, opravy mají vliv na výkon

Máme tu další zranitelnost v moderních procesorech. Není to tak dávno, co se objevila chyba Downfall v procesorech Intel, nyní tu máme chybu u AMD. Inception, jak se jí přezdívá, postihuje procesory na architekturách řady Zen. Opět jde o chybu, která umožňuje útok postranním kanálem a může způsobit únik dat uživatele. Jako obvykle, i zde je poměrně komplikované dosáhnout úspěšného útoku, který by vedl k praktickému výsledku, nicméně v podnikovém nasazení je i takové riziko mnohdy nepřijatelné. A tak se objevují první opravy.



Zen 1 a Zen 2 se musí spoléhat na opravy v kernelu operačního systému, Zen 3 a 4 mají k dispozici i opravdu mikrokódu. Uživatelé tak budou moci brzy instalovat nové verze BIOSů, které by tuto chybu měly opravovat. Na serveru Phoronix už i opravy otestovali, přičemž se bohužel ukázalo, že mohou mít vliv na výkon. Někdy téměř žádný, jindy zásadní. Např. u komprimačního softwaru 7-Zip došlo v obou případech oprav ke zhruba 12-13% poklesu výkonu. Dost výrazný propad byl ale u databázového systému MariaDB, kde to šlo o 15-30 % (v případě alternativního způsobu opravy dokonce o 54 %, ten ale naopak nepřinesl výraznější propad v 7-Zipu), v PostgreSQL 15 šlo o zhruba 11-13% pokles výkonu. Zatímco v 3DMarku nebo Blenderu se propad neprojevil, např. v Gimpu byly 15-22% rozdíly.