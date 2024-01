Procesory AMD s architekturou Zen 5 se už údajně velkosériově vyrábí

Může se to zdát jako ne zas až tak dlouhá doba, co se objevila architektura AMD Zen 4 (stalo se tak v září 2022), a už na klepe dveře nová generace Zen 5. Ta se má objevit v procesorech řady Granite Ridge a novinky budou kompatibilní se Socketem AM5, zde tedy nedojde ke změně. Rozumět by si s nimi měly i stávající základní desky s chipsety řady 600. Nové procesory AMD se mají představit letos a nyní tu máme informaci o tom, že se už velkosériově vyrábí.



Yeah — Kepler (@Kepler_L2) January 15, 2024

Tato informace se objevila na sociální síti X (Twitteru), což pochopitelně neznamená, že tomu tak jistojistě bude. Spekuluje se, že by se nové procesory mohly představit na veletrhu Computer 2024 na počátku června a začít se prodávat v průběhu 3. čtvrtletí letošního roku, případně na přelomu 3. a 4. čtvrtletí (tedy na začátku podzimu). O nových procesorech víme to, že mají mít vyšší výkon a lepší efektivitu, přepracovaný front-end, dostanou také čip pro akceleraci algoritmů umělé inteligence. Více informací ale bude prosakovat na internet až s blížícím se uvedením, tedy patrně na jaře.