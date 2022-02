Procesory Ryzen 7000 by mohly nabídnout slabé iGPU RDNA 2

AMD má v tomto ohledu oproti Intelu nevýhodu, a to zvláště v této době, kdy panuje nedostatek grafických karet. Pokud si pořídíme desktopový procesor od AMD a nebude to jeden z mála modelů APU, budeme k němu potřebovat i samostatnou grafiku, ale to by se mohlo už od příští generace Ryzenů změnit.

Samo AMD nám toho o procesorech Zen 4 v podobě Ryzenů 7000 moc neprozradilo. Víme, že mají nabídnout výrazný nárůst výkonu na takt a že půjde o procesory s 5nm čiplety pro moderní platformu s novou paticí, podporou DDR5, PCIe 5.0, atp. Už dříve se ale mluvilo o tom, že mohou dostat i vlastní iGPU, které CPU od firmy AMD dosud nenabízely.

Dle informací vytažených z driverů AMD SMU to vypadá, že by mohlo jít o GPU s nanejvýš dvěma WGP (Workgroup Processor), což znamená čtyři CU, a tedy 256 Stream procesorů. Taková výbava se dá považovat za low-end mezi iGPU firmy AMD, čili je jasné, že by sloužila prostě jako základní řešení bez vyšších ambic ohledně her, apod. Navíc se také dozvídáme, že by šlo o iGPU na velice nízkém taktu, a sice konkrétně 1,1 GHz, což by znamenalo jen cca 0,5 TFLOPS výkonu v FP32.

Je také zřejmé, že takové iGPU by se pravděpodobně stalo součástí I/O čipů, které by i pro budoucí 5nm procesory měla vyrábět společnost GlobalFoundries. Samotné AMD ale dosud spíše mlčí a my můžeme počítat s tím, že pokud své Ryzeny 7000 představí s předstihem, bude to nejspíše na začátku léta na Computexu. Čili času dost.

