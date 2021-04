Prodej výbavy továren pro výrobu čipů prudce roste

Dle organizace SEMI , která zastupuje výrobce čipů a strojů pro jejich výrobu, dosáhly tržby za prodej výbavy továren v loňském roce rekordních 71,19 miliard amerických dolarů, což představuje 19% nárůst oproti roku 2019. A to je pochopitelně pouze začátek, neboť až letos začaly firmy jako Samsung, Intel a především TSMC prudce zvyšovat své výdaje, z nichž značná část půjde i na nákup nové výbavy a v příštích letech to nebude jiné.

Zde pak máme rozdělení nákupů dle regionů, z čehož je vidět, že Čína celkově rozhodně nezaostávala a naopak se vyšvihla z hlediska celkového objemu na první místo před Tchaj-wan. Uvidíme ale, jak tomu bude letos, ostatně například TSMC navyšuje provozní výdaje oproti předchozímu roku ze 17,2 miliard na 30 miliard dolarů a podobně se zachovají i jihokorejští výrobci, přičemž prodeje výbavy už loni rostly především díky nim, jak je vidět z nárůstu o 61 procent.

Region 2020 2019 Změna Čína 18,72 13,45 39% Tchaj-wan 17,15 17,12 0,2% Jižní Korea 16,08 9,97 61% Japonsko 7,58 6,27 21% Severní Amerika 6,53 8,15 -20% Evropa 2,64 2,28 16% zbytek světa 2,48 2,52 -1% Celkem 71,19 59,75 19%

tržby za prodej výbavy pro výrobu čipů (miliardy USD)



Příčiny toho všeho jsou zřejmé. Jak uvádí SEMI, jde v základu o prudce se zvyšující poptávku po čipech s tím, že ta v příštích letech ještě poroste. Dále se očekává eskalace souboje mezi TSMC a Samsungem, pak jde i o to, že nová generace výrobních zařízení pro EUV i DUV je dražší, čili vybavení továren se celkově prodražuje. A nakonec jde právě i o čínské firmy, které k nákupům tlačí obchodní válka s USA i rozhodnutí čínské vlády nastolit směr k soběstačnosti ve výrobě čipů.



Z čísel to také působí tak, že Tchaj-wan zaostává, což je samozřejmě v celkovém měřítku pravda. Nicméně jde o to, že tamní společnost UMC se začala více orientovat na speciální a vyspělé procesy, kvůli čemuž v posledním roce značně snížila investice do nové výbavy a sama TSMC alespoň svými investicemi dorovnala čísla z roku 2019. Neznamená to tak, že by tchaj-wanské firmy celkově zaostávaly a v případě TSMC tomu bude v příštích třech letech (včetně tohoto roku) právě naopak, neboť firma plánuje dosáhnout celkem 100 miliard dolarů určených na kapitálové výdaje.

Pokud jde o jihokorejce, pak mezi jejich firmami táhnou investice především Samsung a SK Hynix, přičemž právě druhá jmenovaná společnost plánuje postavit rovnou celou obrovskou megatovárnu za 106 miliard dolarů, jež ale bude dokončena až někdy v polovině tohoto desetiletí.

Investice v Severní Americe ovšem vázly, i když s plánovanou 5nm továrnou firmy TSMC, již by chtěl doplnit i Samsung a také s ohlášenými dvěma továrnami v Arizoně, které postaví Intel, se budou i tam investice zvyšovat.

A pokud jde o Evropu, ta také údajně láká Samsung i TSMC a vedle toho tu máme v irském Leixlipu Intel, který plánuje rozjet výrobu pomocí 7nm procesu a vedle toho by měl Intel vybudovat v Evropě i zbrusu novou továrnu, ale zatím není jasné, zda to bude opět Irsko, případně Izrael (v tomto ohledu považován také za Evropu), anebo snad jiná země.



