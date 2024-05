Prodeje GPU od AMD spadly na polovinu, nicméně procesory a AI akcelerátory rostou

AMD je známo především svými procesory a grafickými čipy. Nyní firma zveřejnila své finanční výsledky, kde naznačila směřování firmy i to, jak se daří jednotlivým divizím. Firma jako taková je na tom o něco lépe než loni. Proti Q1/23 jí mírně stouply příjmy z 5,35 mld. USD na 5,47 mld. USD, ze ztráty 139 mil. USD se dostala do čistého zisku 123 mil. USD dle GAAP. Metrika Non-GAAP ale ukazuje navýšení čistého zisku z 0,97 mld. USD na 1,01 mld. USD. Firmě se tak vzhledem k těmto číslům dost daří.

Stejně jako u Nvidie, i u AMD se o růst starala především divize Data Center, tedy akcelerátory pro umělou inteligenci a další. V případě AMD jsou to např. modely Instinct MI300X. Divize tak příjmy rostla z 1,3 mld. na 2,34 mld. USD, což je 80% nárůst. I provozní zisk šel nahoru, a to velmi výrazně ze 148 na 541 mil. USD. AI prostě táhne nejednu firmu vzhůru. Současně do této divize ale patří i serverové procesory EPYC, které jsou využívány v téměř 900 cloudových instancích od AWS, Google, Oracle Cloud, Microsoft Azuer a dalších. Firma zároveň ohlásila, že procesory EPYC Turin na architektuře Zen 5 jsou nadále plánovány na letošní rok a už nyní dochází k rozesílání testovacích vzorků.

Segment Client zahrnující běžné procesory si také významně polepšil, o což se zasadily i nové mobilní procesory Ryzen 8040 s Ryzen AI, AMD ale zmiňuje i první desktopové procesory Ryzen Pro s NPU. Zde se rostlo ze 739 mil. USD na 1,37 mld. USD (+85 %), provozní ztráta 172 mil. se změnila na provozní zisk 86 mil. USD. Procesory Strix Point by pak měly přijít před koncem letošního roku.

Velmi špatné je to u divize Gaming, tedy herních GPU. Z příjmů 1,76 mld. USD totiž divize spadla o 48 % na pouhých 929 mil. USD. Je naštěstí nadále zisková, i když i zde došlo k výraznému propadu, a to ze 314 na 151 mil. USD. Firmě nepomohlo ani uvedení Radeonu 7900 GRE. Propadaly se prodeje Radeonů i různých řešení na míru (zde se tím patrně myslí konzolové varianty).

Podobně jako Gaming padala i divize Embedded. U ní to byl 46% pád z 1,56 mld. na 846 mil. USD v příjmech a ze 798 na 342 mil. USD v provozním zisku. AMD nicméně zmiňuje, že nedávno představilo novou generaci ARMových procesorů Versal AI Edge Gen 2 (ty ale budou dostupné až koncem příštího roku) a že Sony zvolilo čipy Artix-7 a Zynq UltraScale pro svá lidarová řešení do automotive.

Akcie firmy včera spadly o 9 % na 144 USD.