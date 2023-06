Prodeje grafických karet dále klesají, meziročně je to o více než 38 %

Prodeje grafických karet jsou stále dost špatné. Podle analytické společnosti Jon Peddie Research stále nedochází k oživení trhu a máme tu propad jak meziroční, tak i proti minulému čtvrtletí. Dle společnosti se totiž proti Q4/22 trh s grafickými kartami do desktopů propadl ze 7,16 na pouhých 6,3 milionu kusů. To je propad o zhruba 12 % a firma také říká, že proti stejnému čtvrtletí v loňském roce je to propad dokonce o 38,2 %, tedy více než o třetinu.



Pokud jde o zastoupení jednotlivých společností, AMD si drží svých 12 %, nicméně meziročně je to výrazný propad, loni totiž bylo v prvním čtvrtletí roku na 24 %. Nvidia si mírně pohoršila proti minulému čtvrtletí z 86 % je na nynějších 84 %, nicméně i to je stále o dost více než loni počátkem roku, kdy měla 75 %. Hodně totiž ubrala společnosti AMD. Trochu růžky ale začíná vystrkovat Intel. Ten už se totiž dle JPR dostal na 4 %, což znamená, že má třetinu podílu AMD. Samotnému AMD klesly proti minulému čtvrtletí dodávky o 7,5 %, zatímco Nvidii o 15,2 %.