Prodeje herních monitorů i PC zpomalují, budou levnější?

Trh s herními monitory v posledních letech přitáhl řadu firem, které do té doby o LCD ani nezakoply, což je neklamnou známkou toho, že jde o vysoce perspektivní oblast slibující vysoké výdělky. Zvláště pak v první polovině roku 2020 se poptávka po monitorech prudce zvýšila, jak si je lidé začali kupovat pro své nové desktopy a také notebooky, které v domácím prostředí přece jen nezajistí takový komfort při práci, ale stačí je doplnit o desktopové periferie, a máme mnohem lepší a ergonomicky přívětivější pracovní nástroj. Vedle toho lidé začali obecně kupovat více herních počítačů, neboť se více zdržovali doma, ovšem tato vlna už zcela jasně opadá a je to vidět i na grafu firmy IDC

Jak je vidět, herní monitory dle čísel od IDC čeká mnohem větší sešup než samotná herní PC, ovšem i v příštím roce by měl být růst cca 10procentní, nicméně letos bude více než 40procentní. V dalších letech se má ještě propadnout do vyšších jednotek procent a ještě slabší bude růst prodejů herních PC. To v sobě nese naději, že se dočkáme levnějších grafických karet, neboť těžaři bezesporu také mohou za vyšroubované ceny, ale samozřejmě nejsou jediní.

Levnější by také mohly být i samotné herní monitory, i když se nedá říci, že by nás zrovna jejich ceny nějak zvlášť trápily, respektive se o nich nemluví, stejně jako o tom, že by na tomto trhu měl existovat nedostatek. Je ale pravda, že právě v roce 2020 se dalo zaznamenat zvýšení cen herních monitorů, ovšem ty se právě v poslední době začaly v mnoha případech snižovat. Je tak možné, že avizovaný pokles cen již začal.

Dle IDC se totiž ve třetím letošním kvartálu dostalo na trh 34,8 milionů monitorů pro PC, což představuje 7,2% pokles v meziročním srovnání. Jak ale ukazuje graf, v herním segmentu bude pokračovat mírný růst, a to z kombinované hodnoty herních PC a monitorových trhů 43 miliard dolarů za rok 2020 na více než 60 miliard dolarů v roce 2025. Průměrná cena herních monitorů se přitom za toto období má snížit ze 339 USD na 309 USD.

Existuje ostatně ještě dost zákazníků, kteří stále hrají na menších úhlopříčkách ve Full HD, přičemž dnes už je láká 1440p či 4K, širokoúhlé modely, vysoké obnovovací frekvence, zakřivené obrazovky a zkrátka je toho dost, co může navnadit nové zákazníky na rozdíl od jiných oblastí PC hardwaru, kde už výrobci doplácí na to, že není pořádně jak inovovat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: