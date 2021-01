Prodeje PC v závěru roku vyletěly nahoru

Analytické firmy IDC a Canalys už zveřejnily své projekce prodejů počítačů PC v závěru předchozího roku, čili tím jsou k dispozici už data za celý daný rok, který zakončil druhé desetiletí tohoto století. A právě závěr roku byl velice silný, neboť prodeje dle společnosti IDC rostly meziročně o 26,1 % na 91,6 milionů počítačů. Pro celý rok to znamenalo zvýšení o 13,1 % oproti roku 2019 (dle Canalys o 11 %).

Rostly tak prodeje všech pěti největších světových výrobců PC, mezi nimiž s 29,1 % zářila společnost Apple, která za 4. kvartál 2020 meziročně navýšila prodeje dokonce o 49,2 %, ovšem Acer na tom nebyl o moc hůře se 48,3 %.

Opět se přitom ukázalo, že rostly také prodeje menších výrobců, kteří jsou sdruženi v kolonce Others a že se zvýšil jejich podíl. Dosud přitom bylo obvyklé, že na celkově se zmenšující PC trh dopláceli právě tito výrobci, jejichž celkový podíl se snižoval právě ve prospěch velkých firem. Tento trend se přitom v minulém roce obrátil.

Celkově pak lze říci, že takovýto meziroční růst byl zaznamenán naposledy v roce 2010, kdy jsme ještě brali přírůstky na PC trhu za běžný trend, ale ten se hned nato zlomil, což je i důsledek velkého nástupu tabletů a chytrých telefonů, čili obecně mobilních zařízení. Pandemie ale lidem mobilitu částečně sebrala a ukázalo se, že na PC se přece jen nezapomnělo, i když jak se to vezme. Jak brzy uvidíme, jedna z kategorií přesto dostala citelnou ránu.

Předpoklad je, že v celém roce 2020 se prodalo téměř 303 miliony PC, čili tím se prodeje dostaly někam mezi roky 2014 a 2015, či zhruba na úroveň roku 2009. Nicméně trh s PC se od té doby velice změnil, a to především s ohledem na poměr mezi notebooky a stolními počítači. Notebooky si v minulém roce jen utužily své vedení, zatímco desktopy dostaly onen výše zmíněný zásah, jak ukazuje graf společnosti Canalys:

Když se zamyslíme nad příčinou, pak ta se pravděpodobně opět ukrývá v pandemii, ale i v celkovém přístupu lidí. Běžným uživatelům už dávno stačí výkon notebooků, a raději tak sáhnou po nich, než po velkém stolním počítači, pro nějž by potřebovali vyhradit prostor (pokud neupgradují starý systém). Firmy jistě také pro své zaměstnance raději nakoupili pro homeoffice notebooky, což je logické, neboť ty je možné si s sebou snadno vzít do kanceláře, přinést do servisu či prostě vrátit.

Canalys už nerozlišuje jednotlivé kategorie notebooků a desktopů, ale pokud bychom měli hádat, pak herní PC daný pokles asi těžko mohl zasáhnout. Spíše naopak, tato kategorie mohla svůj druh ochránit před ještě horším výsledkem, na což ve své zprávě ukazuje i IDC.

Nyní je tu ale otázka, jak bude vývoj pokračovat v tomto roce, což bude zřejmě záviset na vývoji pandemie. A i kdyby ta měla díky očkování rychle skončit, ani to nevnese světlo do předpovědí o prodejích počítačů.



