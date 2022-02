Prodeje procesorů AMD v Japonsku se propadají

AMD tak nijak neobměnila svou nabídku desktopových procesorů Ryzen 5000, které jsou na trhu už více než rok a nikdy nebyly rozšířeny o modely Ryzen 3, aby zasáhly i do nižších cenových hladin. V případě mobilních APU Ryzen už AMD bude moci díky moderní 6nm řadě Ryzen 6000 konkurovat lépe, ale i tak se bude muset potýkat s mnohem kvalitnější nabídkou Intelu, než jaká tu doposud byla. Celkově to ale AMD bude mít jistě mnohem těžší než doposud, zvláště když nedokáže Intelu konkurovat co do objemu výroby a je otázka, jak to bude v případě 5nm procesu.

Není tak ani divu, že procesorový podíl firmy AMD se už v některých případech začal prudce snižovat, přičemž v Japonsku to evidentně nastalo už před rokem, což si lze spojit s pandemickým nárůstem poptávky, který firma nebyla schopna uspokojit. Nyní se k tomu přidávají i kvalitnější procesory Intel a jak uvádí společnost BCN sledující celkový stav maloobchodního trhu v Japonsku, AMD se již propadlo na cca 25% podíl a zbytek náleží Intelu.

Ještě v červnu 2020 si přitom AMD sáhlo na 70 % a druhý vrchol (68 %) přišel v prosinci téhož roku, zatímco loňský prosincový výkyv ve prospěch AMD už byl velice slabý. Je tak zřejmé, že japonští koncoví zákazníci začínají opět preferovat spíše Intel, ale tomu se ani nelze divit, když ten zařadil do nabídky i takové procesory, proti nimž AMD v příslušných cenách nenabízí vůbec nic. Svou roli pak jistě hraje i to, že Alder Lake jsou zbrusu nové procesory a Ryzeny 5000 jsou o rok starší a nebýt chystaného speciálu Ryzen 7 5800X3D, AMD by za téměř dva roky na desktopový trh neuvedlo nic nového. Stávající Ryzeny jsou samozřejmě stále kvalitní a velice dobrou volbou, ale otázka je, jak to vnímají zákazníci.

Podrobnější graf všímající si samotných procesorových řad také ukazuje, že v Japonsku měli lidé zájem především o nové Core i5 a Core i7, přičemž s nástupem Alder Lake vzrostly i prodeje Core i3, zatímco Core i9 moc nenadchly. Právě úspěch procesorů Core i5 lze přičíst tomu, že jde jednak o zlatou střední cestu s ohledem na počet jader a pak jde také o to, že právě v jejich případě už jde i o ceny, za které moderní Ryzen nekoupíme.

na obrácení dosavadního trendu ukazuje i PassMark

Když zapomeneme na minisouboj mezi Ryzen 7 5800X3D a Core i9-12900KS, příště už půjde o Raptor Lake vs. Ryzen 7000 (Zen 4). A v něm by mohlo zaútočit zvláště AMD, které na rozdíl od Intelu přejde na zbrusu nový výrobní proces a očekává se od něj i výrazné navýšení IPC, i když Intel by také měl zvyšovat výkon na takt díky novým hlavním jádrům a dále pak navýšit počet slabších jader pro celkově výrazně vyšší vícevláknový výkon. Uvidíme nejdříve na konci léta, jak se tento souboj vyvine.



