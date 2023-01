Prodeje smartphonů padají dolů, meziročně si pohoršily o 18 %

Většina zařízení zažívá své vzestupy a pády. Týká se to dokonce i takového celodenního společníka, jakým je chytrý telefon. Podle společnosti IDC bylo totiž ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku prodáno 300,3 milionu kusů, což je ale proti stejnému období roku 2021 pokles o nemalých 18,3 % (ze 367,6 mil. kusů). Klesaly všechny firmy v Top 5 a pochopitelně i celá skupina všech ostatních. Ne u všech to ale znamenalo pokles tržního podílu, což mohla být alespoň trochu pozitivní zpráva.



První místo si celosvětově udržel Apple se 72,3 mil. kusů, což je meziroční pokles o 14,9 %. To rozhodně není málo, nicméně si polepšil v tržním podílu o jeden procentní bod z 23,1 na 24,1 %. Také Samsung měl částečně pozitivní zprávy. Sice spadl o výraznějších 15,6 % na 58,2 mil. kusů, nicméně i jeho tržní podíl se mírně zvýšil z 18,8 na 19,4 %. Málo důvodů k oslavám mělo jistě třetí Xiaomi. To se totiž propadlo v obou metrikách. Jeho prodeje počtem kusů spadly o více než čtvrtinu. Konkrétně to bylo o 26,3 % na 33,2 mil. kusů a významně klesl i jeho tržní podíl ze 12,2 % na 11 %. Další společnosti najdete v přiložené tabulce, kde vidíme, že Oppo a vivo si své tržní podíly docela drží, byť obě dvě zaznamenaly téměř 20% prodej v počtech prodejů.