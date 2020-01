Prodeje Valve Index se v očekávání nového Half-Life zdvojnásobily

Už jsme si mohli číst o tom, jak je Valve Index na několika trzích vyprodaný a zákazníci musí čekat na naskladnění. Patrné to bylo zvláště před koncem minulého roku, neboť mnozí ještě chtěli stihnout nabídku Half-Life: Alyx zdarma s novým headsetem (ta ovšem stále platí). Snaha společnosti Valve je přitom jasná. V minulém roce představila vlastní VR headsety a nyní se je bude snažit dostat mezi veřejnost prostřednictvím vytouženého pokračování série Half-Life, v něž už málokdo věřil a navíc se nečekalo, že přijde pouze pro virtuální realitu.

Z informací o vyprodaných headsetech bylo jasné, že to funguje, ale nyní už tu máme i konkrétní čísla. Pochází od SuperData, součásti společnosti Nielsen sledující herní průmysl, která přišla se zprávou o vývoji na trhu s XR (rozšířená, smíšená a virtuální realita) s projekcí do roku 2023.

Součástí této zprávy je také graf s nejprodávanějšími headsety v posledním loňském kvartálu. V tomto grafu nepřekvapivě dominují dva, a to PlayStation VR a Oculus Quest, neboť PSVR je poměrně levný headset pro nejrozšířenější moderní herní konzole a Quest je zase řešení vše v jednom, které také není přehnaně drahé.

Zato Valve Index je headset v ceně 539 eur (13.600), za něž sice nyní dostaneme i Half-Life: Alyx, ale budeme potřebovat ještě ovladače a základní stanici. V balíčku to pak vše přijde na 1079 eur, čili přes 27 tisíc korun a to ještě musíme mí k dispozici adekvátně výkonné PC. Je tak jasné, že Valve Index je z hlediska ceny či celkových pořizovacích nákladů na provoz někde zcela jinde než PSVR a Oculus Quest.

Nicméně dle SuperData Valve dokázalo od konce května do konce 3. kvartálu prodat přibližně 46 tisíc headsetů, čili za 4 měsíce. V posledním kvartálu se tak prodej dostal na 103 tisíc headsetů, takže pokud mluvíme o zdvojnásobení prodejů, jsme ještě skromní. Jde přitom o zájem lidí, kteří zatím v podstatě kupují jen zajíce v pytli, neboť Alyx přijde na trh až v březnu a do té doby pravděpodobně budou silné prodeje pokračovat. Valve by tak mohlo mít v době vypuštění hry na trh připravenou základnu přibližně čtvrt milionu natěšených lidí, přičemž ti zdrženlivější budou čekat na ohlasy, jak se to celé povedlo.

A co říká SuperData o vývoji trhu s XR do budoucna? V roce 2023 by příslušný trh se spotřebitelskými produkty (čili ne s HoloLens a podobnými) měl dosáhnout hodnoty 6,7 miliard dolarů a očekává se celkové zlepšování dostupnosti z hlediska cen.

