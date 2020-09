Produkty s Apple Silicon budou levnější: MacBook s ARM má být za $849

Společnost Apple už nechce být závislá na procesorech Intel a nějakou dobu vyvíjí své vlastní procesory Apple Silicon. V podstatě má jít o odvozené procesory od těch mobilních, které najdeme v iPhonech a iPadech. Nově se ale mají postupně objevit i v počítačích iMac, Mac a MacBook. Výhodou má být nižší cena takových CPU a ačkoli mnozí předpovídali, že si na tom Apple výrazně namastí kapsu a zvýší své marže, poslední úniky hovoří o tom, že bychom se měli dočkat i nižších cen výsledných produktů (což ale současně nevylučuje i vyšší marže). Jedním z prvních by totiž měl být 12" MacBook, jehož cena má být pouhých $849 (to by mohlo znamenat koncovou cenu 25.500 Kč s DPH).

Připomeňme, že původní 12" MacBook začínal v minulosti na $1299 (v pozdějších akčních slevách se u některých prodejců ale dal sehnat i za $799). Ten nový by tak měl být o $150 levnější než nynější nejlevnější MacBook Air s 13" obrazovkou, který začíná na $999. Novinka by měla vedle procesoru Apple Silicon (v podstatě A14X/A14Z) nabízet 8 GB nebo 16 GB RAM, SSD s kapacitou od 256 GB do 1 TB, má tu být 12" Retina displej, 720p HD webkamera a výdrž 15 až 20 hodin na jedno nabití akumulátoru. Dále se hovoří o jediném portu USB-C a hmotnosti okolo 2 liber (0,9 kg). Co jsme však určitě nechtěli slyšet, je údajná přítomnost klávesnice s nechvalně proslulým motýlkovým mechanismem, byť už ve 4. generaci. Vypadá to, že 5 let starý notebook se probudí znovu k životu, dostane však nový procesor. Zatím není jasné, kdy se Apple Silicon objeví i v desktopech.

