Prohlížeč DuckDuckGo uvádí bezpečnostní balíček Privacy Pro včetně VPN

Na soukromí zaměřený prohlížeč DuckDuckGo přichází s novou zajímavou službou Privacy Pro. Ta je placená a vyjde buď na 9,99 USD měsíčně nebo 99,99 USD ročně. Skládá se z celkem tří různých služeb. Tou první je DuckDuckGo VPN, nabízí tedy něco podobného jako konkurenční Mozilla VPN. Poněvadž VPN má větší nároky na provoz, spadá do placených služeb, přičemž základní vyhledávač, blokování sledování, ochrana e-mailů a další bezpečnostní funkce zůstávají nadále zdarma. DuckDuckGo navíc provozuje VPN bez logů, tedy neukládá informace o tom, jak byla VPN provozována.



Další funkcí je odstraňování osobních informací z internetu (Personal Information Removal). Proces začíná na samotném zařízení uživatele, přičemž to započne mazací procesory těchto záznamů z databází datových brokerů. Toto funguje v prohlížeči pro Windows a Mac (nikoli však ve verzích pro Android a iOS).

No a nakonec tu máme Identity Theft Restoration, tedy pomoc v případě krádeže identity. Jde tedy o dedikovaného poradce od společnosti Iris, se kterou DuckDuckGo na tomto spolupracuje, obnovování ukradených účtů, snaha navrátit finanční ztráty a korekci kreditního skóre v USA. To je totiž prozatímní potíž této funkce, je dostupná jen pro USA. Společnost ale plánuje toto předplatné postupně rozšiřovat i do dalších zemí.