Projekt SETI@home pro veřejnost po 21 letech končí, co bude dál?

SETI@home tak odstartoval na Berkeley jako způsob, jak využít tehdejších možností Internetu a mezi lidmi rozesetého PC hardwaru. Psal se rok 1999, takže tehdy jsme mohli pro tyto účely využít nejlépe jedny z prvních Pentií III řady Katmai a od poloviny roku také první Athlony od AMD, a to samozřejmě v době, kdy jsme jejich výkon nepotřebovali sami třeba pro (tehdy ještě) paření Heroes of Might and Magic III, Aliens versus Predator, Jagged Alliance 2, System Shock 2, Silent Hill a pochopitelně Counter-Strike (tehdy ještě jako modifikace pro Half-Life). To jen pro připomenutí, jaké hry se v ten rok dostaly na trh.

Projekt odstartoval přesně 17. května 1999 a nyní se dozvídáme, že 31. března 2020 budou rozeslány poslední úlohy a pak už projekt ve své dosavadní podobě končí, alespoň prozatím. To ale neznamená konec pro hledání mimozemské inteligence, jen už se nebudou pomocí domácích PC analyzovat data teleskopů Arecibo a Green Bank.

Tým stojící za SETI@home uvádí , že se tento projekt dostal do stavu, kdy další analýza dat na domácích počítačích už postrádá smysl. Nyní se budou snažit téměř 21 let trvající výpočty přetvořit ve vědeckou práci a přijít s konkrétními výsledky, které by dlouhodobou snahu lidí z celého světa završily a k tomu budou potřebovat lidi, kteří se dříve starali o správu projektu. Zároveň dobrovolníkům děkují za jejich vklad a ubezpečují je, že i tak budou mít dále možnost přispět do projektů pro hledání mimozemské inteligence. Jen už to asi nebude v rámci původního SETI@home.

Lidé mohou nyní svůj výkon nabídnout jinde, neboť projektů @home je více. Máme tu třeba český Asteroids@home zaštítěný Univerzitou Karlovou, LHC@home pro Velký hadronový urychlovač CERNu či populární Folding@home hledající nové léky, a to aktuálně i proti koronaviru Covid-19 . Stačí si vybrat

