Prototyp Ryzenu 7000 se ukázal, bude více než 16 jader?

Procesory Ryzen 7000 přijdou na trh dle oficiálních informací na podzim, což obvykle znamená závěrečný kvartál roku. Video společnosti MSI ukazuje inženýrský vzorek jednoho z těchto procesorů umístěný rovnou v patici desky, která má v podstatě stejný zamykací mechanismus jako desky s paticemi Intelu.

Máme tu ale procesor s nezaměnitelným vysokým heatsprederem s vykousanými boky, přičemž ten se procesorové destičky evidentně dotýká a je s ní spojen jen po okrajích, čili pomocí celkem osmi výčnělků. AMD se k tomuto provedení rozhodlo proto, že nechtělo nové procesory celkově zvětšovat, ovšem někam musely být umístěny potřebné SMD součástky, čili právě jim částečně uvolnil místo heatspreader.

Už dle informací ze začátku roku přitom víme o OPN kódech vzorků chystaných procesorů:

AMD Eng Sample: 100-000000665-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] – 16 jader / 32 vláken

AMD Eng Sample: 100-000000666-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] – 8 jader / 16 vláken

Vzorek v desce MSI nese označení právě 665, čili jde o 16jádrový procesor se dvěma čiplety.

S jistotou také víme, že půjde právě o 8jádrové čiplety, čili pokud by AMD chtělo nabídnout i 24jádrové Ryzeny, muselo by využít tři čiplety, které by se musely vejít na destičku, která vypadá takto:

Bylo by to možné? Z hlediska dostupného prostoru snad ano, ale musíme si uvědomit, že hluchá místa na okrajích zabere právě heatspreader a pokud by nebylo možné někam přesunout SMD kondenzátory umístěné ve dvou polích po stranách I/O jádra, těžko by se našlo místo pro další čiplet. A to mluvíme jen o dostatku místa na procesorové destičce a ne o tom, jakou má AMD v tomto ohledu flexibilitu provádět rošády s jejím osazením.

Před pár lety, když AMD ukázalo nejdříve jen 8jádrový Zen 2, bylo přitom jasné, že si chystá i 16jádrovou verzi, neboť na procesorové destičce byla dobře patrná příprava na další čiplet. Letos by ale AMD muselo chystat pro vícejádrové modely speciální provedení.

Přenechá tedy AMD firmě Intel iniciativu s ohledem na zvyšování počtu fyzických jader? Raptor Lake jich totiž budou mít právě až 24, i když těch silných má být stále jen 8. Musíme si uvědomit, že Ryzeny 7000 mohou nastoupit třeba až za půl roku a že AMD nyní jen těžko odhalilo všechny karty, jak by se mohlo zdát z informací o 16 jádrech, taktu až 5,5 GHz a celkově jen o 15%+ vyšším jednovláknovém výkonu (ne IPC!). Těžko by byl někdo ohromen takovou generací nastupující celé dva roky po Ryzenech 5000.

Takže uvidíme, ale jistou naději nám dává už jen to, že AMD zvyšuje horní hranici TDP na 170 W. A to je velice výrazné navýšení a až moc velké na to, aby nám nová CPU při celkovém přechodu na výrazně lepší výrobní procesy nabídla v podstatě jen vyšší takty se snad menším nárůstem IPC, nové instrukce, apod. Problém je ale ten, že oněch 170 W platí pro patici AM5, ne přímo pro generaci Ryzen 7000. Takže jsme opět v lese a můžeme jen čekat na vysvobození. Třeba se ho brzy dočkáme díky informačnímu úniku, který jednoznačně ukáže na více než 16jádrový model.