První filmové studio ve vesmíru? Modul se má připojit k ISS v roce 2024

K Mezinárodní vesmírné stanici by mohl být do konce roku 2024 připojen speciální modul, který bude sloužit jako filmové studio a sportovní aréna. Za projektem stojí společnost Space Entertainment Enterprise (SEE), která spolupracuje i s hercem Tomem Cruisem, jenž plánuje natočit film s režisérem Dougem Limanem přímo ve vesmíru

Pokud by se podařilo modul SEE-1 zprovoznit a připojit ke kosmické stanici, mohly by se v něm střídat televizní a filmové produkce, pořádat hudební akce či provozovat některé sporty a vytvářet záznamy nebo živé přenosy.

Modul by měla postavit společnost Axiom Space, které se před dvěma lety podařilo získat zakázku NASA na vybudování prvního komerčního modulu ISS. Právě k této části Mezinárodní vesmírné stanice by se měl později připojit modul s filmovým studiem. V roce 2028 by se od ISS měl modul společnosti Axiom Space oddělit. V současné době probíhají zatím jen přípravy tohoto projektu, společnost Space Entertainment Enterprise ještě neodhalila ani

náklady a momentálně shání finanční prostředky.

V minulém roce svůj kosmický film natáčený přímo ve vesmíru vytvořila ruská posádka. Tento snímek nazvaný The Callenge by měl být do kin uveden v letošním roce.