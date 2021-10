Python překonal C i Javu jako "nejpopulárnější" programovací jazyk

Co je nepoužívanějším programovacím jazykem, to se v průběhu času stále mění. Podle indexu TIOBE Programming Community se jedničkou stal Python a na této pozici po dlouhé době vystřídal tradiční jazyk C. Otázkou nicméně zůstává, jak měřit "popularitu". Zde je to dosti diskutabilní, protože TIOBE měří počty vyhledávání řetězce +"<language> programming" v různých vyhledávačích a nejde jen o Google. Zda toto vypovídá o popularitě, si sice nejsem úplně jist, ale přeci jen je třeba říci, že i to leccos naznačuje.



Python je relativně jednoduchým skriptovacím jazykem, který se stává čím dál častěji jazykem, na kterém se vyučuje programování. Postupem času pro něj vzniklo obrovské množství knihoven, které ho posouvají dál a umožňují mu snadné nasazení i v mnohem komplexnějších úlohách.

Dle TIOBE má nyní Python 11,27% podíl (ve vyhledávání) a oproti loňskému říjnu vyskočil ze 3. příčky na první. Tradiční C se propadl z 1. na 2. pozici a nyní má 11,16 %. Proti loňsku je to pokles o 5,79 procentního bodu (zde pozor, neplést procento a procentní body). Java se propadla o 2,11 p.b. ze 2. na 3. pozici a nyní je na 10,46 %. O trochu si polepšilo C++, které má nyní 7,5% podíl (+0,57 p.b.) a lehce povyskočil i C# na 5,26 % (+1,1 p.b.). Oba tyto jazyky si ale zachovaly své loňské pořadí. Na dalších místech je pak Visual Basic (5,24 %) a JavaScript (2,19 %). Když se ale podíváte na stránky statistiky, uvidíte dost "zubaté" výsledky, takže je potřeba je brát trochu s rezervou. Asi by bylo lepší použít např. průměry z trochu delších období.



Ceny souvisejících / podobných produktů: