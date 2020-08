QNAP představuje kartu s jedním portem 2,5GbE PCIe pro NAS i PC

Karta QNAP QXG-2G1T-I225 je už dle svého označení jasně založena na čipu od Intelu, a to nejspíše i225-V , který je právě určen pro jednoportová řešení s 2,5Gb/s Ethernetem. I tato karta tak nabízí jediný port 2,5GBASE-T a vedle rychlého Ethernetu podporuje také všechny pomalejší standardy až do 10 Mb/s.

Samotná karta je velice malá, má poloviční velikost a nesahá o nic dále za jednolinkový port PCIe, přičemž využívá standard 2.0. Propustnost 500 MB/s tak plně postačí i na 2,5Gb/s Ethernet. Co se týče kabeláže, pro takovou konektivitu postačí i kabely Cat 5e



Nainstalovat ji můžeme do různých typů NAS firmy QNAP, a to těch, které jsou vybaveny vhodným slotem a pozicí. Využít ji můžeme také v PC, přičemž ovladače jsou připraveny pro systémy Linux (Kernel 4.20/5.x) i Windows 10 (1809 a novější) a je tu také podpora Windows Server 2019, Intel Teaming (Link aggregation), PXE, Intel AMT, Wake on LAN a VLAN.

V blízké budoucnosti společnost QNAP uvede na trh další síťové karty pro 2,5GbE, včetně dvouportové karty QXG-2G2T-I225 (PCIe Gen 2.0 x2) a čtyřportové karty QXG-2G4T-I225 (PCIe Gen 2.0 x4).

QNAP QXG-2G1T-I225 by tak mohla představovat velice levné řešení, ostatně jednodušší už ani být nemůže. Přímo v obchodu firmy ale tato karta přijde na 67 dolarů.

