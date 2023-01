QNAP přichází s 16šachtovým NASem TS-1655, rozšířit lze až na 25GbE

QNAP je známým výrobcem NASů a nyní do nabídky přidává nový model TS-1655. Jak už napovídá název, najdeme tu celkem 16 šachet pro disky. Celkově je to 12 3,5" pozic a 4 2,5" pozice s rozhraním SATA 6Gbps. K dispozici jsou také dva sloty pro M.2 2280 (PCIe Gen3 x2). Nechybí podpora akcelerace pomocí SSD cache nebo SR-IOV (Single Root I/O Virtualization). Máme tu x86-64 procesor Intel Atom C5125 s 8 jádry a podporou 8 vláken. Jeho takt činí 2,8 GHz, má 9 MB cache a 50W TDP. V základu je NAS TS-1655-8G vybaven jedním modulem UDIMM DDR4 s kapacitou 8 GB, rozšířit lze ale až na 128 GB (4×32 GB).



Pokud jde o přenosové rychlosti síťového rozhraní, tak v základu tu máme dva 2,5GbE porty, které podporují slučování portů. Komu by to nestačilo, může si zakoupit rozšiřující kartu pro standardy 10GbE nebo dokonce 25GbE. To už pak QNAP hovoří o vysokých rychlostech sekvenčních přístupů, a to 3499 MB/s u čtení a 2465 MB/s u zápisu. Podporována jsou i disková pole včetně RAID 50/60. TS-1655 obsahuje tři sloty PCIe Gen3 x4 pro rozšiřující karty, dále tu máme 4 porty USB 3.2 Gen1.

NAS má rozměry 294,3×369,9×319,8 mm a váží 13,16 kg (celkově 16,68 kg). Má 550W zdroj a v režimu spánku je spotřeba necelých 94,96 W. V provozním režimu pak QNAP hovoří o 104,65 W. CPU je chlazeno chladičem se dvěma 97mm ventilátory, samotný NAS má pak vzadu ještě tři 92mm ventilátory.