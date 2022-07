QNAP TS-h1290FX: s procesorem AMD EPYC a dvěma porty 25GbE

Nový NAS QNAP TS-h1290FX rozhodně není jen tak nějakým síťovým úložištěm. Je určen např. pro kolaborativní editací videí i v rozlišení 8K, čemuž odpovídá nejen výkon, ale také velmi vysoká rychlost síťového připojení NASu. Novinka má 12 pozic pro 2,5" U.2 NVMe PCIe Gen 4 / SATA SSD, takže klasický 3,5" HDD tu nedáte (2,5" by šel, ale kvůli výkonu nebude moc důvodů něco takového činit). Samozřejmostí je podpora SSD cache a hot-swap. Využít můžete adaptér QDA-UMP4 a použít pak jakékoli SSD formátu M.2.



Vzadu najdete dva 2,5GbE porty a dokonce dva 25GbE (SFP28). To lze samozřejmě ještě rozšiřovat např. kartami QXG-25G2SF-CX4, takže při využití dalších těchto karet a připojení šesti zařízení přes 25GbE rozhraní se můžete dostat na přenosové rychlosti 14208 MB/s u stahování a 8583 MB/s při uploadu. QNAP změřil i náhodné přístupy, které činily 816051 IOPS, resp. 318011 IOPS. Rozšiřující pozice pro PCIe Gen4 karty jsou zde 4 (3× PCIe4 x16 a 1× PCIe4 x8). Využít lze i akceleraci pomocí GPU Nvidia, ta také může sloužit jako výstupní zařízení, kdy bude mít NAS funkci malého PC, případně lze využít virtualizaci nebo HybridDesk Station.

NAS je plně kompatibilní s editačními softwary Adobe Premiere, Final Cut Pro X a DaVinci Resolve. S případnými kartami lze NAS rozšířit až tak, že i bez switche se sem přímo připojí až 20 počítačů. Kdo chce, může s rozšiřujícími kartami spárovat čtveřici 25GbE portů a dosáhnout tak 100GbE. Dále tu najdete 3 porty USB 3.2 Gen1.



Procesorem je tu AMD EPYC, který se může lišit dle verze. TS-h1290FX-7232P-64G má 8jádrový EPYC 7232P s frekvencí až 3,2 GHz a máme tu 8 8GB ECC RDIMM modulů pro celkovou kapacitu 64 GB RAM. TS-h1290FX-7302P-128G dostává 16jádrový EPYC 7302P (takt až 3,3 GHz) s 8 16GB moduly pro 128 GB RAM. K dispozici bude dokonce i 256GB verze téhož (8 32GB modulů). RAM lze rozšířit až na 1 TB.

V pohotovostním režimu dosahuje NAS hluku 23,1 dB(A), v normálním by se měl vejít pod 35 dB(A) díky chlazení dvěma 92mm ventilátory. NAS má rozměry 150×368×362 mm a váží 8,99 kg. Jeho spotřeba v provozním režimu činí 134,41 W, napájecí zdroj má 750W výkon. Operačním systémem je QuTS hero na bázi 128bitového souborového systému ZFS. Podporován je režim WORM (Write Once, Read Many), inline deduplikace a komprese dat, má technologii víceúrovňové cache, životnost pak vylepšuje QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling), nechybí možnost až 65535 snímků (záloha předchozího stavu NASu) a mnoho dalšího.