QNAP uvádí až 16diskové NASy TS-x73AU se 4jádrovým Ryzenem

Společnost QNAP je známá výrobou NASů od těch do domácnosti až pro profesionální modely do velkých podniků. Dnes se podíváme na novinky do podnikové oblasti, řadu TS-x73AU. Zajímavostí je zde použití procesoru AMD Ryzen Embedded V1500B se 4 jádry, podporou 8 vláken a taktem 2,2 GHz (jde o 64bitový x86 procesor). K dispozici je několik modelů, přičemž základem je 2U model TS-873AU-4G s 8 pozicemi pro disky, 4 GB DDR4 paměti, 250W zdrojem a jedním PCIe Gen3 x8 slotem. Verze TS-873AU-RP-4G nabídne redundantní napájení s 300W zdrojem. 2U model TS-1273AU-RP-8G už nabídne 12 diskových pozic, 8 GB DDR4 paměti, dva PCIe Gen3 x4 sloty a 300W redundantní zdroj. Nabídka je zakončena 3U modelem TS-1673AU-RP-16G s 16 pozicemi, 16 GB DDR4 paměti, dvěma PCIe Gen3 x4 sloty a 550W redundantním zdrojem. Využít lze 2kanálový řadič pamětí DDR4 (max. 32 GB).



NASy nabídnou dual-port 2.5GbE, což ale neznamená, že na tom musí skončit. Díky PCIe slotům lze NASy rozšířit a přidat jim např. podporu 5Gbe nebo 10GbE, M.2 SSD caching nebo Fibre Channel, možné je přidat i GPU pro akceleraci výpočtů. Ve standardu si všechny modely poradí s 3,5" HDD i 2,5" HDD a SSD. Pomocí karty QNAP QM2 lze přidat i SSD s M.2 rozhraním. Máme zde i USB-A 3.2 a USB-C 3.2 porty. Pokud jde o rozměry, 8disková verze měří 89×432×372 mm, je chlazená dvěma 80mm ventilátory a váží 9,15 kg, 16disková verze má pak na výšku 132 mm a váží 12 kg (bez disků), přičemž zde se o chlazení starají tři 80mm ventilátory. Samozřejmostí je i software s cloudovými zálohami, je zde podpora Google G Suite a Microsoft 365. Nechybí ani systém snímků, jak se zde říká rozdílovým zálohám.

