Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 přináší Cortex-X2 s 2,91 GHz i lepší efektivitu

Nový mobilní procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 přinese do své třídy mnohem větší výkon a širší podporu funkcí. Do značné míry se tak přiblíží osmičkové řadě. Jde stále o 8jádro, vyráběno bude 4nm procesem, zásadní změnou je ale to, že poprvé bude ve své řadě mít ultra-výkonné jádro. Tím zde bude Cortex-X2 taktované na solidních 2,91 GHz. Tomu budou sekundovat další tři výkonná jádra s taktem 2,49 GHz a čtyři úsporná s frekvencí 1,8 GHz. To vše má zvýšit procesorový výkon o 50 % vůči Snapdragonu 7 Gen 1. GPU Adreno si má s výkonem pomoci ještě více, tam má jít o dvojnásobek, a totéž platí pro AI Engine (o 40 % více výkonu na watt). Nový procesor má nabídnout o 13 % lepší efektivitu. Podporuje Elite Gaming zahrnující např. Auto Variable Rate Shading nebo Volumetric Rendering. Zvládá operační paměti LPDDR5-3200.

Dostal také místo 14bitového ISP lepší trojité 18bitové ISP, které je schopné zpracovávat 4000krát více dat. Umí např. multiexpozici ze 30 snímků pro kvalitnější fotky v noci, rozumí si i s 200MPx fotoaparáty, zvládá HDR video, 10bitové video, 4K do 60 fps, Full HD do 240 fps, HLG, HDR10, HDR10+ a další funkce. Poradí si s přehráváním kodeků H.254, H.265, VP8 i VP9. AI Super Resolution zvládá upscaling videa z 1080p na 4K. Pokud jde o displeje, podporovány jsou max. ty s rozlišením 1440p, 10bitovými barvami a frekvencí 120 Hz. Máme tu 5G modem Snapdragon X62 5G RF, který zvládá download rychlostí až 4,4 Gbps a podporována jsou obě pásma Sub-6GHz i mmWave. Možné je mít i dvě 5G SIM najednou. Nechybí ani Wi-Fi 6E (max. 3,6 Gbps) a Bluetooth 5.3.