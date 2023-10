Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: díky Hexagon NPU poběží generativní AI na telefonu

Svět mobilních procesorů dostává další nový přírůstek a ne ledajaký. Nový Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vypadá být významným krokem vpřed, zejména co se týče práce s algoritmy umělé inteligence. Nějaké to NPU je v mobilních procesorech běžným jevem už několik let (x86 to dostává teprve nyní v AMD Phoenix a Intel Meteor Lake), v případě nové generace Snapdragonu tu máme ale nejnovější NPU Hexagon, který má proti předchozí generaci o 98 % vyšší výkon. Pro inferenci AI (běh AI algoritmů) má o 40 % vyšší výkon na watt a jde o první mobilní procesor, který je uzpůsoben na to, aby na něm přímo běžela generativní AI s až 10 miliardami parametrů. V případě modelu 7B Llama 2 dokáže dosáhnout 20 tokenů za sekundu, čímž může zlepšit schopnosti digitálních asistentů.



Pokud jde o CPU část, tak ta je 64bitová a má 8 jader. Nejvýkonnějším jádrem je Cortex-X4 s frekvencí 3,3 GHz. Počet výkonných jader pak stoupl ze 4 na 5 a mají frekvenci až 3,2 GHz. Polepšila si i dvě úsporná jádra, která dosahují taktu 2,3 GHz. Celé CPU tak přináší o 30 % vyšší výkon a o 20 % lepší efektivitu. Dále tu máme GPU Adreno, které si s výkonem i efektivitou polepšilo o 25 %, ray-tracing je nyní o 40 % výkonnější. Ray-tracing s Golbal Illumination je podporován v Unreal Engine 5.2 Plus, což má nový procesor také zvládat. Hráči se tak mohou těšit na podporu 240Hz displejů a snímkovacích frekvencí ve hrách až 240 fps. Je zde HW akcelerované dekódování H.265, VP9 a AV1. Celý procesor má být ve výsledku kupodivu o 10 % úspornější a je vyráběn 4nm technologií.



Máme tu 18bitové ISP Spectra s podporou až 200MPx fotoaparátu (příp. 64+36MPx 30 fps nebo 3×36MPx 30 fps bez prodlev). Zvládá 10bitové video i fotky (HEIF), 8K HDR video ve 30 fps, 4K při 120 fps, HD slow-motion při 960 fps, super-rozlišení i pro video včetně MFNR (odšumování na základě více snímků). AI zde pomáhá s autofokusem, expozicí i vyvážením bílé.



Co se týče konektivity, modem Snapdragon X75 5G přináší rychlost stahování až 10 Gbps, upload je pak do 3,5 Gbps. Zvládá jak mmWave, tak i Sub-6GHz, a i zde přichází ke slovu AI pro vylepšení přenosů. Wi-Fi díky FastConnect 7800 podporuje 802.11be (Wi-Fi 7) a rychlosti až 5,8 Gbps. Pro lepší zvuk je tu Sound Technology Suite a Expanded Personal Area Network Technology (XPAN), který vylepšuje přenosy audia pře Wi-Fi. Bluetooth je pak ve verzi 5.4. Samozřejmostí jsou polohové služby GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS a NavIC, zvládá rovnou tři různá frekvenční pásma L1, L2C a L5. Dále tu máme podporu pro USB-C 3.1 Gen2 a úložiště UFS 4.0.