Qualcomm testuje méně výkonné ARMové procesory Snapdragon X Plus

Ještě v první polovině tohoto roku by se mohla objevit nová zařízení s 12jádrovými mobilními procesory Qualcomm Snapdragon X Elite, které budou postavené na architektuře ARM. Měly by přinést solidní výkon při nižší spotřebě než procesory na architektuře x86 . Dosavadní zveřejněné testy, ať už oficiální nebo ne, ukazují slibné výsledky, zpravidla se to ale týká velmi omezeného výběru benchmarků, což nemusí znamenat, že takový bude i jejich obecný výkon (může jít o tzv. "cherry-picking", který se pak neodrazí v realitě). Kdo však nebude potřebovat vysoký výkon a spokojí se s nižším, možná najde zajímavou alternativu v procesorech. Proslýchá se totiž, že Qualcomm testuje dvě různé varianty tohoto procesoru.

Zatímco Snapdragony X Elite mají označení začínající na X1E, objevily se zmínky o nových procesorech řady X1P, což by měly být právě Snapdragony X Plus. Konkrétně šlo o dvě varianty X1P44100 a X1P46100. Prozatím ale není vůbec jasné, v jaké oblasti budou tyto čipy ochuzeny, tedy zda budou mít proti Elite nižší frekvence nebo nižší počet jader (a v obou případech patrně i nižší spotřebu), případně kombinaci obojího, rozdíl může být také v oblastech jako GPU nebo NPU. To ale v tomto okamžiku můžeme jen hádat a spekulovat.

Zajímavostí procesorů Snapdragon by ale měla být integrace 5G modemu Snapdragon X65, což by umožnilo těmto přístrojům mít připojení k internetu i tam, kde není v dosahu Wi-Fi. Proti většině notebooků by to tak mohla být nemalá výhoda (což ale také bude záviset na datových tarifech jednotlivých operátorů). 5G modem nenajdeme dokonce ani v MacBoocích od Applu, přestože tablety iPad téhož výrobce s těmi samými procesory ho mít mohou.