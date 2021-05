Řada Radeon RX 6600 může dostat 8 GB paměti, ale možná i 12 GB

Jako jindy nám tu může posloužit EEC coby zdroj, kde se ukazují nově registrované karty firmy ASRockj, a to včetně 8GB Radeonů RX 6600 XT či RX 6600. Ovšem i zde musíme připomenout, že to, co se objeví v záznamech EEC, nemusí automaticky přijít na trh, čili jde spíše jen o zdroj toho, co na trh přijít může.