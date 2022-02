Radeon 660M vs. Iris Xe: souboj integrovaných GPU

Na serveru Zhuanlan se inženýr z Lenovo Notebook Division zaměřil i na výkon i efektivitu integrovaných GPU a my se konečně z nějakého (téměř) nezávislého zdroje můžeme dozvědět, jak je na tom RDNA 2 v podobě integrovaných GPU ve zbrusu nových 6nm čipech Ryzen 6000.

Konkrétně to jsou APU Ryzen 5 6600H a Ryzen 7 6800H, čili v obou případech 45W čipy se šesti i maximálním počtem dvanácti CU, které nová iGPU mohou nabídnout. Skutečně maximální výkon své integrované grafiky ale neposkytne ani Ryzen 7 6800H, neboť teprve až Ryzeny 9 využívají takty 2,4 GHz. Rozdíl 200 MHz ale už nebude ve výsledku zrovna propastný. Zato iGPU v čipu Ryzen 5 6600H má jen poloviční počet CU a navíc na 1,9GHz frekvenci (max), čili v jeho případě už by se daly očekávat výrazně slabší výkony, ale uvidíme.

Je třeba také kvitovat, že soupeřem pro nové Ryzeny není obstarožní Tiger Lake, ale zbrusu nový Alder Lake, a sice Core i5-12500H a Core i7-12700H. Jde tu rovněž o 45W čipy, ačkoliv jejich maximum je v turbu až 115 W. Vyzbrojeny jsou nejmodernějšími iGPU Intel Iris Xe s 80 a 96 EU na taktech až 1300 a 1400 MHz. Jde tu tak o dobrý výběr soupeřů, neboť i na straně Intelu nejde úplně o to nejlepší, ale v případě výkonu iGPU už se u Core i9 stejně jako v případě Ryzenů 9 dočkáme jen vyšších taktů, ne vyššího počtu jader.

- klikněte pro zvětšení -

Výběr testovaných her zahrnuje jednak eSports tituly, které by měly být obecně méně náročné, ale to ve skutečnosti opravdu platí spíše jen o League of Legends. A pak tu máme vcelku obvyklý výběr moderních i starších AAA her.

Závěr je vcelku jasný, Intel ve vedení rozhodně není a jeho Iris Xe s 96 EU dokáže čelit leda polovičnímu iGPU RDNA 2 se 6 CU, které navíc v průměru i tak vede. Na vrcholu je pak nedostižný RDNA 2 se 12 CU, v jehož případě se dá říci, že dokáže zajistit slušný výkon pro hraní ve Full HD při 60 FPS, samozřejmě s omezenými detaily.

- klikněte pro zvětšení -





Další testy se týkají i efektivity, přičemž se tu ukazuje, o jak velkou porci grafického výkonu přijdeme s omezením spotřeby systému s R5 6600H na 54, 42 a 25 W. Nejsou tu přitom propastné rozdíly, tedy až na League of Legends a dá se říci, že se jako nejlepší ukázala střední cesta se 42 W, kde byly rozdíly od maximálních 54 W minimální.

Mnohem citelnější propad výkonu ale nastal v případě R7 6800H na 25 W, což je pochopitelné, neboť dvojnásobný počet grafických jader byl omezeným přísunem energie logicky ovlivněn více.

Ve zdroji ale najdete mnohem více přehledných grafů, které se netýkají jen grafického výkonu nových čipů od AMD a Intelu. V některých nechybí ani zástupce starší generace (Ryzen 9 5900HS) a my si ukážeme ještě jeden graf, který právě s ním srovnává výkon iGPU v nových Ryzenech.

- klikněte pro zvětšení -



I zde je vidět, že AMD odvedlo velice dobrou práci, však i poloviční RDNA 2 iGPU dokáže s cca pětinovým rozdílem snadno překonat i to nejlepší iGPU v generaci Cezanne a plná verze pak nabídne 70% nárůst výkonu.



