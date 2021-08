Radeon RX 6600 XT: grafika těžařům zaslíbená?

Jak je dobře známo, hodnota kryptoměn roste a v tomto případě nám jde zvláště o Ethereum, které se pohybuje na cca 3200 dolarech, což samozřejmě zvyšuje i motivaci k těžbě, jak ukazují dostupné údaje . NVIDIA přitom reagovala na zájem těžařů vypuštěním těžebních akcelerátorů a úpravou GeForce na LHR verze s cca polovičním hashrate při těžbě Etherea.

AMD oproti tomu neudělalo vůbec nic, neboť dle ohlasů jeho zástupců jsou RX 6600 především díky svým úzkým sběrnicím a nižší propustnosti hlavní paměti pro těžbu méně vhodné, což v případě her dohání Infinity Cache. To je jistě pravda, ale nástupem GeForce LHR tato "výhoda" v podstatě padá a pak může být i takový Radeon RX 6600 XT pro těžaře velice zajímavý.

Pokud jde o dostupnost Radeonu RX 6600 XT na našem trhu, o té se v podstatě nedá mluvit a pokud tu byly nějaké zásoby, pak ty velice rychle zmizely i přes to, že obchodníci hlásí ceny od cca 13 tisíc korun s DPH. To se se skřípěním zubů přitom ani nedá označit za vyloženě špatnou cenu, neboť za normálních okolností bychom čekali ceny někde pod deseti tisíci, čili o dvojnásobku se nemůžeme bavit. Ostatně takové GeForce RTX 3060 mají výrazně nižší doporučenou cenu, zatímco ta reálná je rozhodně výrazně nad 13 tisíci. Na rozdíl od RX 6600 XT jsou ale 3060 dostupné, svým způsobem.

Ale co Radeon RX 6600 XT a těžba? Výkon této karty při těžbě Etherea samozřejmě není nijak úžasný, jak se dalo očekávat, ovšem v celkovém hledisku jde především o efektivitu a pořizovací cenu. Ceny by právě mohly být nižší, jak jsme si již uvedli, což je dobrý začátek, ale samozřejmě je otázka, jak se budou vyvíjet.

Výkon nevyladěného RX 6600 XT (konkrétněji ASRock RX 6600 XT Phantom Gaming OC ) je kolem 28 MH/s (Ethash) a s trochou obvyklého ladění se dá snadno dostat na 32 MH/s. To je zhruba na úrovni karet s čipem Polaris 10 (RX 580/570), čili opravdu nejde o přeborníka. Ale ta efektivita.

Zatímco karty s Polaris 10 dokáží dosáhnout daného výkonu při spotřebě přes 130 W, RX 6600 XT to zvládne do 75 W, což představuje cca 425 kH/W a to je velice dobrá hodnota, na niž v řadě případů nedosáhneme ani s původními RTX 3000, natož pak s novými LHR.



Radeon RX 6600 XT také rozhodně nepřišly na trh v tak hojném počtu, jak se dalo doufat. Například obchod Micro Center měl pro svých 25 obchodů rozesetých po USA k dispozici jen cca 2000 kusů a samozřejmě že se na ně zaměřili také scalpeři. Ovšem něco jiného hlásí britský server Overclock3D , který mluví o dostupnosti za doporučené ceny a konci scalpingu. Na našem trhu se situace aktuálně mění, takže kdo má zájem o RX 6600 XT a je ochoten zaplatit spíše až kolem 15 tisíc korun, může průběžně sledovat nabídku prodejců, zda se nějaká neobjeví skladem. Případně si můžeme kartu samozřejmě objednat.

