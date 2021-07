Radeon RX 6600 XT se ukázal, máme tu i první testy, ale co RX 6600?

Radeon RX 6600 XT byl spatřen v podobě inženýrského vzorku vyrobeného společností PC Partner. AMD přitom nemá připravovat pro trh své referenční verze, takže můžeme očekávat jen modely samotných AIB výrobců.





Nejde tak o jednoventilátorovou kartu, ale o model se dvěma ventilátory, i když s jen jednoduchým hliníkovým chladičem se zřejmě dvěma heatpipe pro lepší rozvod tepla, který ukazuje, že TBP karty se bude držet v přijatelných mezích. Uvažovat bychom mohli o maximálně 180 W.

Karta nabídne 2048 Stream procesorů v čipu Navi 23 a 8 GB paměti GDDR6 na 128bitovém rozhraní. Ukazuje se, že AMD má v aktuální generaci otázku kapacity paměti vyřešenou mnohem lépe než NVIDIA, která v tom má slušně řečeno bordel, k čemuž ji částečně dotlačilo i to, že v minulém roce nebyly dostupné jiné než 1GB paměťové čipy GDDR6X, což značně zúžilo manévrovací prostor.

Dozvídáme se také, že grafická karta RX 6600 XT by měla na trh nastoupit konkrétně 11. srpna, takže každou chvíli můžeme očekávat oficiální představení, i když to může nakonec přijít těsně před začátkem prodeje. Šušká se také o tom, že AMD má mít připraveny slušné úvodní zásoby, ale takovým slibům už snad nikdo příčetný nevěří, takže si raději počkejme.

Výkon karty byl zatím změřen jen v benchmarku Ludashi, který je populární v Číně a dle něj by snad šlo počítat s výkonem na úrovni karty GeForce RTX 3060 Ti. I když kdo ví, však v seznamu je také RTX 3070 Ti s horším výkonem než 6600 XT i 3060 Ti. Jde tak snad o přetaktované karty? To by bylo pro nový Radeon ještě lepší.

Nakonec tu máme informaci , že na RX 6600, čili non-XT verzi, si ještě počkáme, a to přinejmenším do září a možná do října. Následovat by pak měly karty či karta s Navi 24 představená ještě před koncem roku a půjde o nástupce modelů RX 5500.

