Radeon RX 6800 XT a benchmarky od AMD v DXR ray tracingu

AMD Radeon RX 6800 XT se bude snažit zaútočit na kartu RTX 3080, přičemž AMD už dříve tyto karty srovnávalo ve svých testech, ale vyhýbalo se přitom ray tracingu. To možná i proto, že ještě nemá připravenou technologii FidelityFX Super Resolution, která přijde jako ekvivalent pro NVIDIA DLSS, ale dalo se tušit, že za tím bude i něco jiného.

Nové Radeony nabízí už hardware pro DXR ray tracing pod DirectX 12 Ultimate, a to jádra Ray Accelerator. Je tu vždy jedno pro každou Compute Unit, čili v Radeonu RX 6800 XT celkově 72. Oproti softwarové implementaci využívající klasické prostředky grafické karty by měl být dle AMD výkon asi desetinásobný.

Benchmarky od AMD ukazují na výkon se zapnutým ray tracingem v pěti hrách, a to ve všech případech v rozlišení 1440p a v nejvyšší kvalitě. Jde jednak o Battlefield V se 70 FPS, Call of Duty: Modern Warfare s 95 FPS, Crysis Remastered s 90 FPS, Metro Exodus a 67 FPS a nakonec Shadow of the Tomb Raider a 82 FPS (vše průměrná snímkovací frekvence).

Když se podíváme na testy karty RTX 3080 , pak ve stejném rozlišení a kvalitě lze třeba v Metro Exodus počítat s průměrnými 90 FPS, čemuž odpovídá i výkon v Battlefield se 115 FPS, přičemž pro oba tyto výsledky platí, že DLSS bylo vypnuto, čili GeForce zde nebyla ve výhodě.

I nyní se tak ukazuje, že výkon nových Radeonů v ray tracingu bude v porovnání s konkurencí slabší a my ještě musíme počkat na to, kdy bude a jak se ukáže FidelityFX Super Resolution. AMD dosud uvedlo jen to, že si máme počkat na další informace.

dostupnosti? V posledních hodinách se objevují pouze negativní zprávy. Obchod Microcenter se kvůli omezené nabídce karet rozhodl, že karty nebude nabízet online, takže lidé nedlouho poté A co informace o? V posledních hodinách se objevují pouze negativní zprávy. Obchod Microcenter se kvůli omezené nabídce karet rozhodl, že karty nebude nabízet online, takže lidé nedlouho poté začali stanovat před jeho pobočkou. Zástupce obchodu pak uvedl, že zásoby jsou značně omezené, ale na druhou stranu se očekávají další dodávky snad ještě během prvního dne prodeje. Podobně mluví švýcarský prodejce Digitec a je třeba opět zdůraznit, že situace se může značně lišit dle země či trhu.

Prodej oficiálně začne dnes v 15:00, a to výhradně modelů RX 6800 XT a RX 6800 přímo od AMD. Nereferenční verze by měly nastoupit o týden později.



Ceny souvisejících / podobných produktů: