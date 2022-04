Radeon RX 6950 XT přichází, bude drahý?

AMD tak teprve bude reagovat i na novou kartu GeForce RTX 3090 Ti, jež přitom sama představuje do velké míry přípravu na nástup nové generace, neboť dosahuje v základu 450W TBP a v případě přetaktovaných modelů od AIB až 550W TBP. Radeon RX 6950 XT by ale měl nabídnout jen o 50 W zvýšenou spotřebu, čili celkem 350 W, která zajistí možná vyšší takty a zcela jistě pak 18Gb/s paměti GDDR6 namísto 16Gb/s verzí.





V každém případě to nebude propastně vyšší výkon oproti RX 6900 XT, neboť už tato rok a půl stará karta nabízí zcela plnou verzi GPU Navi 21 s 5120 Stream procesory. Nicméně to neznamená, že si za byť jen malé zvýšení výkonu řádně nepřiplatíme.

Radeon RX 6950 XT se totiž už objevil v nabídce prvního prodejce, a to v Austrálii za tamních 3241 AUD, čili něco přes 54 tisíc korun. To je téměř stejná částka, za niž si můžeme u nás objednat (ale těžko hned koupit) i novou GeForce RTX 3090 Ti, ale za podobné ceny se prodávají i skladové GeForce RTX 3090. Jenomže Radeony RX 6900 XT jsou mnohem levnější a dají se reálně pořídit i za ceny pod 35 tisíc korun, čili zatím budeme takovou částku, jakou ukazuje onen australský obchod, brát spíše jako jeden velký nesmysl.

Jde tu ostatně o 6950 XT Gigabyte Gaming a za necelých 100 AUD navíc máme ve stejném obchodě k dispozici právě i RTX 3090 Ti ze stejné série. Čili aby tak vysoká cena měla platit, to by musel být Radeon RX 6950 XT opravdu mimořádně předražený, anebo by AMD muselo nastavit dvojnásobnou doporučenou cenu Radeonu RX 6900 XT, čili 2000 USD.