Radeon RX 6950 XT vs. RTX 3090 ve 12 hrách: co je výhodnější?

Přesto můžeme brát Radeon RX 6950 XT (1100 USD) a GeForce RTX 3090 (1500 USD) jako soupeře, ostatně je tak škatulkuje i samotná společnost AMD, která se ovšem chlubí, že její Radeon nabízí výrazně lepší poměr výkonu a ceny. Problém je ale v tom, co a jakým způsobem se testuje.

Poklud jde o ceny, Radeon RX 6950 XT můžeme mít za 34 nebo 35 tisíc (Sapphire Nitro+ a MSI GAMING X), zatímco GeForce RTX 3090 je ve verzi MSI VENTUS 3X či ZOTAC Gaming Trinity za ceny od cca 49 tisíc.

Z dosavadních testů Radeonů přitom víme, že ty obecně podávají velice dobré výkony v nižších rozlišeních a v těch vyšších už je to slabší, což může být problém právě pro hi-end, kde se počítá spíše s tím, že využijeme Ultra HD, nebo alespoň 1440p. Takový případ na serveru TechSpot reprezentuje už hned první test ve hře Rainbow Six Extraction, kde Radeon RX 6950 XT ve Full HD překonává právě i GeForce RTX 3090 Ti, ve 1440p ale už je na úrovni RTX 3090 a ve 4K dokonce až mírně pod RTX 3080 10GB. To je ale problém, jenž se netýká všech her a například ve Watch Dogs: Legion si Radeon ve všech rozlišeních udržel první pozici.

Není tak divu, že Radeon RX 6950 XT v celkovém průměru ve Full HD vede celou tabulku, ale ve 4K už je to slabší. Jenomže pozice srovnatelná s ohledem na průměrné a 1% FPS s kartou RTX 3090 i tak znamená pro nový Radeon vítězství právě vzhledem k ceně a výkonu přitom plně odpovídá i naměřená spotřeba.



Rozhodně bychom na základě tohoto testu neřekli, že RX 6950 XT nabízí o 80 procent lepší poměr výkonu a ceny než RTX 3090, ale lepší to rozhodně je, když přihlédneme k reálným cenám (viz výše). Za podobné částky (ty ale mají velký rozptyl) si pořídíme až GeForce RTX 3080 Ti, která je už slabší, i když pět FPS ve 4K nemusí hrát velkou roli. Do hry pak mohou vstupovat i další záležitosti jako výkon v ray tracingu, podpora DLSS, která je aktuálně ve verzi 2.0 mnohem lepší než teprve začínající FSR 2.0 a samozřejmě jde i o sympatie a antipatie.







AMD má ovšem pravdu, že jeho nabídka je aktuálně skutečně dobrá a přinejmenším tvoří důstojnou konkurenci pro GeForce. Pak je ovšem divné, že právě NVIDIA v této době tak moc drtí AMD v prodejích, což je vidět třeba na nejprodávanějších kartách obchodu Newegg , kde je v první dvacítce jen jeden Radeon, a to RX 6600. Tak uvidíme, zda se dle JPR ještě trošku nezmění poměr sil na trhu s dGPU, kde měla NVIDIA na konci předchozího roku 81 procent.