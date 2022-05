Radeon RX 7900 XT s Navi 31 slibuje podporu sběrnice PCIe 5.0

AMD Radeon RX 7900 XT by rozhodně měl podporovat rozhraní PCIe 5.0 už jen kvůli tomu, že na podzim nastoupí i nová procesorová platforma firmy AMD, která už má PCIe 5.0 potvrzeno. Čili kdyby AMD samo nedodalo příslušné grafické karty, byla by jeho nabídka neúplná, respektive by se spoléhala na konkurenční produkty. Tím pochopitelně vůbec neřešíme, zda bude mít rozhraní PCIe 5.0 vůbec smysl, čili zda dosáhneme oproti PCIe 4.0 vyššího výkonu. Na to se jistě zaměří testy, ale na ty se podíváme až po příchodu příslušného hardwaru.

Informace o podpoře moderní verze rozhraní PCIe přichází z linuxových kernelových patchů týkajících se rodiny GFX11, čili RDNA 3. AMD totiž v posledních dnech přišlo s řadou aktualizací, ale zatím je stále na začátku procesu zajištění podpory nové grafické mikroarchitektury.

Podporu rozhraní PCIe 5.0 přitom nemáme oficiálně potvrzenou ani v případě konkurenčních GeForce RTX 40 generace Ada. Ovšem podobně jako v případě firmy AMD na ni nepřímo ukazuje jiný hardware, a to konkrétně karty H100 generace Hopper. Nepůjde sice o stejné rodiny jako v případě Ampere, ale to může být jen otázka názvosloví, ostatně GA100 a herní GA10x jinak nemají společný ani výrobní proces a jde o výbavou/konfigurací výrazně odlišné čipy. Můžeme tak předpokládat, že PCIe 5.0 bude podporovat přinejmenším hi-end firem AMD i NVIDIA, takže na trhu budeme mít kompletní nabídku včetně příslušných platforem AM5 a LGA 1700.

Moderní verze PCIe jako obvykle oproti starší zdvojnásobuje datovou propustnost jednotlivých linek, které tak nyní mají 4 GB/s pro jeden směr, čili 8 GB/s obousměrně a v plné konfiguraci 16 linek pak 128 GB/s.

Pokud přitom AMD či NVIDIA využijí PCIe 5.0 na všech nových GPU, tím roste pravděpodobnost snižování počtu linek u slabších verzí těchto GPU. Respektive to je jistota, jen je otázka, jak k tomu tyto firmy přistoupí. V důsledku se tak z počtu linek může stát úzké hrdlo lahve pro ty zákazníky, kteří se rozhodnou nové karty provozovat na starších systémech, jež nepodporují třeba ani PCIe 4.0, ale stále verzi 3.0. Právě to může být problém i v případě jinak slabého Radeonu RX 6500 XT s jen čtyřmi linkami PCIe 4.0. Čili na to bude třeba při případném grafickém upgradu starší sestavy myslet.