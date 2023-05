Radeon RX 7900 XTX přetaktován na 3,47 GHz: 700W spotřeba a výkon RTX 4090

Původně se předpokládalo, že to bude AMD, kdo bude u nových generací grafických karet udávat tón v energetické efektivitě. Bohužel se ukázalo, že tento titul slízla navzdory očekáváním spíše Nvidia než AMD. Přeneseně to jde vidět i na tom, co se musí učinit s kartami AMD, aby dosáhly na výkon Nvidie. Radeon RX 7900 XTX je podstatně méně výkonnou kartou než GeForce RTX 4090 a nedávno se na internetu objevily testy přetaktovaného AMD, které se blížilo taktem k 3,5 GHz, čímž se svému soupeři začalo rovnat. Připomeňme však, že základní takt karty činí 1,855 GHz, Game Clock je 2,27 GHz a Boost Clock pak 2,5 GHz, přičemž TDP činí 355 W.

U tohoto pokusu o přetaktování bylo využito vodní chlazení s blokem EK Quantum Vector a chladičem kapaliny, která byla ochlazována na teploty okolo 10 °C. Současně bylo použito Elmor Labs EVC2SE pro ovládání napětí a další modifikace, aby bylo možné obejít nejrůznější limity karty. Výsledkem bylo, že v benchmarku 3DMark Time Spy měla karta průměrnou frekvenci 3,333 GHz a maximem bylo dokonce 3,467 GHz. To jsou opravdu velmi vysoké hodnoty. Háček? Spotřeba. Ta totiž dosahovala téměř 700 W, konkrétně šlo o hodnotu 696 W. To je téměř dvojnásobkem standardní TDP. Co se ale stalo s výkonem?



Ten byl naměřen ve čtyřech různých variantách benchmarku 3DMark a my se zde zaměříme na srovnání se standardní GeForce RTX 4090. Víme však, že s takty je to dost ošemetné. Standardní Boost Clock je u RTX 4090 stanoven na 2520 MHz, nicméně karty běžně dosahují v testech frekvence někde kolem 2650-2750 MHz. Proto do výběru zahrneme modely s frekvencemi 2500 až 2800 MHz, ať to pokryje standardní Boost až mírně za standardní max. frekvence.

V případě benchmarku 3DMarkTime Spy dosáhl Radeon 38.725 bodů, což je velmi dobrý výsledek. GeForce RTX 4090 tu dle výše zadaných kritérií dosahuje v průměru cca 35.600 bodů s maximem necelých 38.900 bodů. V tomto případě extrémně přetaktovaný Radeon dokázal překonat většinu standardních nebo mírně přetaktovaných GeForce RTX 4090. 3DMark Time Spy Extreme znamenal 19.137 bodů pro Radeon, což je další "vítězství" pro AMD. GeForce zde v průměru dosáhla na 16.200 bodů, max. to pak bylo 19.400 bodů. Je ale znovu nutné zdůraznit, že "vítězství" je zde záměrně v uvozovkách. Jde o extrémně přetaktovaný Radeon vůči víceméně standardním RTX 4090 a nezapomeňme na spotřebu téměř 700 W versus 450W TDP u GeForce, která bývá v realitě spíše někde kolem 400 W.

3DMark Port Royal přinesl AMD 20.492 bodů a zde už to pro AMD vypadá špatně. Tam má RTX 4090 okolo 25.300 bodů v průměru a v maximu dokonce 28.500 bodů. O moc lepší to není ani v benchmarku 3DMark Speed Way. Tam se přetaktované AMD dostalo na 7.690 bodů, nicméně GeForce je zde na 9.800 bodech v průměru a max. skóre dokonce mírně přesahuje hranici 11.000 bodů.