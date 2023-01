Radeon RX 7900 XTX se v Blenderu dokázal přiblížit 3,5 GHz, ve hrách to neumí

AMD Radeon RX 7900 XTX jsou nyní terčem mnoha recenzí a jeden zajímavý test přinesla redakce magazínu

Nové grafické kartyjsou nyní terčem mnoha recenzí a jeden zajímavý test přinesla redakce magazínu ComputerBase.de . Vyzkoušeli referenční kartu Radeonu RX 7900 XTX, pak přetaktovanou verzi Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ a tu ještě dále přetaktovali. V základu mají karty RX 7900 XTX herní takt 2,3 GHz a Boost pak na hranici 2,5 GHz. Referenční karta běžela ve hrách v průměru na 2556 MHz s rozsahem od 2380 do 2715 MHz. Varianta Nitro+ se v tomto dostala na 2832 MHz a při maximálním přetaktování bylo dosaženo 2944 MHz (nanejvýš 3047 MHz). To jsou dost pěkná čísla.

Moc pěkná čísla ale nepanují při porovnání spotřeb např. ve hře Metro Exodus. Referenční karta se zhruba držela své papírové spotřeby přes 350 W. Nitro+ si ale povyskočilo na více než 420 W a maximálně přetaktovaná varianta se pohybovala až u hranice 500 W. V testu byla i GeForce RTX 4080, která má mírně nižší výkon než RX 7900 XTX. Základní varianta se zde držela kolem 300 W, varianta Asus GeForce RTX 4080 TUF OC pak zhruba okolo 320 W a při dalším taktování výše byla někde kolem 350 W. Tabulky s průměry i jednotlivými hrami najdete v recenzi.

Zajímavé ale bylo to, když na kartách spustili neherní benchmarky. Konkrétně šlo o Blender-Benchmark, kde se referenční Radeon dostal na 3070 MHz a průměrnou spotřebu 308 W. V případě RTX 4080 byly spotřeby 175 u Founders Edition a 209 W u co nejvýše přetaktovaného Asusu TUF OC. Když se pustili do taktování Radeonu, průměrná frekvence vylezla dokonce na 3455 MHz (maximální na 3482 MHz), což je výrazně více než ve hrách. Nepotěšila ale spotřeba, která činila 374 wattů.