Radeon RX 7950 XT: RDNA 3, 15360 jader a 32 GB paměti?

AMD Radeon RX 7950 XT tak můžeme označit za pravděpodobný budoucí hi-end s čipem nebo spíše dvojčipem Navi 31 generace RDNA 3. S tímto lze už počítat, ale také to nejsou ty nejdůležitější údaje, neboť nám může být vcelku jedno, jak se co bude jmenovat a co pro to AMD použije. Důležitý je především výkon a pak samozřejmě i spotřeba a cena.

Greymon55 je přitom známý leaker, který obvykle podává pravdivé informace o produktech ze stáje AMD, takže co říká o Radeonu RX 7950 XT? Má tu jít o kartu s výbavou celkem 15360 Stream procesorů, která si vezme až 500 W (TBP) a její GPU bude taktováno na 2,5 GHz. Už to samo jsou úctyhodné specifikace a dnes je také třeba zvlášť zdůraznit, že nemá jít o žádný vtípek.

Pro porovnání, dnešní hi-end v podobě Radeonu RX 6900 XT nabízí v 80 CU celkem 5120 Stream procesorů, což je plná výbava čipu Navi 21, čili pokud jich má Navi 31 nabídnout přesně třikrát tolik, je vcelku zřejmé, že přes očekávané využití 5nm procesu (TSMC N5) už půjde alespoň o dva čipy, respektive GCD (Graphics Core Die), které se na tom budou podílet.

Vedle dvou GCD by tu měl být ještě jeden menší, a sice MCD (Multi-Cache Die), který zřejmě poslouží coby prostředník vybavený celkem 512 MB paměti Infinity Cache. Greymon55 přitom uvádí, že půjde konkrétně o "3D Infinity Cache", z čehož vyplývá, že tento MCD bude posazen na či pod oběma GCD, a to podobně jako V-Cache v případě Milan-X či Ryzenu 7 5800X3D. To by znamenalo, že GCD nebudou propojeny v rámci substrátové destičky stejně jako čiplety a I/O jádra v dnešních procesorech AMD, ale spíše může jít o obdobu technologie EMIB, čili o můstek částečně překrývající oba propojované čipy. Ovšem to je samozřejmě pouze odhad.

představa o uspořádání GPU Navi 31 - klikněte pro zvětšení - zdroj: Orlak





Nakonec se od Greymona dozvídáme o 32 GB paměti GDDR6, která sice má mít pouze 256bitové rozhraní, ale už 21 Gb/s na pin. Takové paměti jsou skutečně na cestě, takže v případě těchto specifikací nabídnou 672 GB/s, což není nic moc a jde o hodnotu někde mezi propustností karet RTX 3070 Ti a RTX 3080. Ale my samozřejmě dobře víme, že právě s tím architektura firmy AMD počítá a kompenzaci slabší propustnosti pamětí zařídí právě Infinity Cache, která by měla mít oproti dnešním Navi 21 čtyřnásobnou kapacitu (a kdo ví, jakou propustnost).

A co cena? O té je velice předčasné se bavit, ale je jasné, že 1000 dolarů jako za RX 6900 XT to nebude. Budeme tu mít dva velké 5nm čipy, další náklady bude představovat čip s Infinity Cache a samotné pouzdření. Budeme tak asi moci mluvit o ještě velice slušné ceně, pokud taková karta bude mít cenovku 2000 dolarů.



