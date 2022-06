Radeony 7000 “RDNA3” prý nastoupí do poloviny listopadu, AMD má novou akci

V posledních letech jsme si zvykli na to, že nového hardwaru, a především grafických karet, není na trhu dost. Ostatně od roku 2018 uběhlo více dní, kdy karty byly na trhu předraženy, než kdy se prodávaly za doporučené ceny. Ale jak to bude v druhé polovině letošního roku, to můžeme leda hádat.

V každém případě se máme dočkat nových procesorů Intel a AMD (Core 13. gen a Ryzen 7000) a grafických karet Intel, AMD i NVIDIA (Alchemist, RDNA 3, Ada Lovelace). Grafické karty Intelu už sice byly oficiálně vypuštěny na trh, ale než se na něm rozšíří, bude to ještě trvat a otázka je samozřejmě ta, zda s nimi Intel vůbec stále ještě počítá v případě západních trhů, nebo zda se orientuje spíše na ty, kde nefigurují tak moc nároční zákazníci.

Nyní se také ozval známý leaker Greymon55 , který mluví o tom, že má z velice spolehlivého zdroje informaci o vypuštění karet AMD generace RDNA 3. Ty prý mají vstoupit na trh na konci října a rozhodně před polovinou listopadu. K tomu ještě dodává, že procesory Ryzen 7000 mají přijít na trh o trošku dříve, čili někdy mezi měsíci září a říjen.

A jako obvykle se dle již starších fám máme dočkat nejdříve nejvýkonnějších karet (Navi 31) a až pak modelů s Navi 33 a 32. AMD by přitom měla ještě předběhnout NVIDIA, a to přinejmenším se svou nejvýkonnější GeForce RTX 4090.

AMD mimochodem právě dnes oznámilo, že konečně spouští svou nejnovější akci AMD Radeon Raise the Game . Ta je zaměřena na celou sérii Radeonů RX 6000 od modelu 6400 po 6950 XT. Získat můžeme hry Forspoken, Saints Row a Sniper Elite 5, ovšem jak ukazuje následující tabulka, až od RX 6700 XT to budou všechny tři hry najednou. Akce platí od dnešního dne a kdy skončí, to jsme se nedozvěděli, stejně jako nebyl uveden seznam spolupracujících prodejců.