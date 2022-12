Radeony RX 7900 XTX od Gigabytu poběží až na taktu 2,68 GHz

Zítra, 13. prosince, by se měl začít prodej nových grafických karet AMD Radeon RX 7900. Výrobci karet tak pilně chystají své modely a u některých se už můžeme podívat, co bude v prodeji. V případě společnosti Gigabyte to bude 5 modelů, dva typu RX 7900 XT a tři RX 7900 XTX. Pokud jde o Radeony RX 7900 XT, ty budou k dispozici ve variantě 20G a Gaming OC 20G. Obě budou mít procesor s 5376 stream procesory a 20 GB paměti GDDR6 s rychlostí 20 Gbps na 320bitové sběrnici. Přesto tu budou logicky rozdíly.

Základní model Radeon RX 7900 XT 20G nabídne oficiální frekvence 2000 MHz Game Clock a 2400 MHz Boost Clock, přičemž při uvedení nové generace GPU byla společností AMD inzerována hodnota jen 2200 MHz. Tato karta bude mít dva DisplayPorty 2.1, jeden HDMI 2.1 a jeden USB-C. Verze Gaming OC 20G zvyšuje základní takt na 2175 MHz (+9 %) a Boost je dokonce 2535 MHz (+6 %). V jejím případě tu ale není port USB-C a máme tu dvojici DP2.1 a dvojici HDMI 2.1.

V případě Radeonů RX 7900 XTX tu najdeme 6144 stream procesorů a 24 GB GDDR6 paměti na 384bitové sběrnici a ve všech případech s 20Gbps čipy. Základní Radeon RX 7900 XTX 24G má referenční takty 2300 MHz Game a 2500 MHz jako Boost. Stejně jako u základní verze XT, i zde jsou 2 DP 2.1, jeden HDMI 2.1 a jeden USB-C. Varianta Gaming OC 24G v podstatě nic moc nepřináší, frekvence se zvedly o pouhé jedno procento na 2330 MHz, resp. 2525 MHz. Karta akorát přišla o port USB-C, místo kterého tu má jeden port HDMI 2.1 navíc. Zajímavější je však Elite 24G. I když ani zde nenajdete výstup přes USB-C, jeho frekvence jsou už vyšší a Game Clock se dostává na 2510 MHz (+9 % nad referenční takt). Boost Clock vrcholí hodnotou 2680 MHz (+7 %). Stále je to docela daleko do magické frekvence 3,0 GHz, ale přece jen se to významně přiblížilo. Nese to s sebou ale i větší spotřebu, a tak výrobce kartu pro jistotu vybavil třemi 8pinovými napájecími konektory.