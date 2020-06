Rádi byste si vyzkoušeli Half-Life: Alyx, ale nemáte VR? Modifikace to umožní

Od společnosti Valve jde o celkem pochopitelný krok. Ona sama loni vyslala na trh svůj VR headset Index a jako majitel nejznámější herní platformy pro PC má přirozený zájem na tom, aby se hraní s VR na Steamu začalo už rozšiřovat namísto dosavadního paběrkování. To bude znamenat i postupně rostoucí počet VR titulů, a tedy i další příležitost k výdělku jak z prodeje těchto her, tak i z prodeje samotných headsetů.

K tomu ale Valve potřebovalo nějakého trojského koně, který by VR hraní v co nejkratším čase vnutil co největšímu počtu hráčů a firma si logicky zvolila sérii Half-Life, o jejíž pokračování hráči žadonili dlouhé roky. Staré tituly Half-Life přitom dnes pamatují už lidé, kteří jsou dávno v produktivním věku a právě od takových lze očekávat, že budou mít volné finance na koupi VR headsetu a PC s potřebným výkonem, i když stejně tak mohli pochopitelně o hraní už zcela ztratit zájem.

A pak je tu další skupina, která sice byla na pokračování Half-Life také natěšena, ale rozhodně ne natolik, aby byla ochotna utrácet za VR headset. Právě tito hráči by mohli ocenit novou modifikaci "Pancake FPS Starter Kit" (PFSK), která nám umožní hrát Half-Life: Alyx i s monitorem, klávesnicí a myší.

Přiložené video ukazuje, jak takové hraní probíhá a na první pohled je zřejmé, že postava skutečně je ovládána pomocí klávesnice a myši. Tvůrci ale na GitHubu zdůrazňují, že tato modifikace není přímo určena k tomu, abychom s ní Half-Life: Alyx opravdu hráli a abychom si nestěžovali, když se nám cokoliv nebude zamlouvat, či když něco prostě nebude fungovat.

Modifikace PFSK byla dle popisu vytvořena jako základ pro add-ony pro Source 2 Engine nepodporující VR. Využívá zbraně z Half-Life 2: MMod a už jen vzhledem k tomu nelze mluvit opravdu o hraní Alyx, ale právě spíše jen o možnosti si tuto hru vyzkoušet i bez VR. Ale uvidíme, třeba bude tato úprava časem dotvořena v opravdu důstojnou non-VR verzi hry.



