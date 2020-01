Radiohead uvádí Public Library, veřejný archiv svého obsahu

Jsou zde nově i písně, které doposud nebyly k dispozici na streamovacích službách. Příkladem může být první album Drill z roku 1992, charitativní píseň I Want None of This z roku 2005 nebo Tkol Rmx 8 z 2011. Pokud jde o hudbu, tak odkazy vedou na streamovací služby Apple Music a Spotify, takže je potřeba mít tu zřízený účet. Videa jsou přístupná přímo přes přehrávač na stránkách a na YouTube kanálu skupiny , na který byla přidána. Stránky mohou někomu připadat poněkud chaotické, ale to už jsou prostě Radiohead. Členové skupiny pak mají být každý den "knihovníkem" a vytvoří pro fanoušky playlist.