Raketa Electron už zase startuje, v Rocket Lab se vypořádali s nehodou

Po nezdaru při startu rakety Electron minulý měsíc se soukromá americko-novozélandská společnost opět pokusila o let a tentokrát se již vše povedlo podle plánu. Na začátku července se Rocket Lab mise vymkla kontrole krátce po startu, kdy se vyskytl problém s druhým stupněm a s elektrickým konektorem na něm umístěném.

Došlo tak ke ztrátě nákladu v podobě sedmi satelitů, z nichž jeden byl od firmy Canon. Rocket Lab v současné době po vyšetřování incidentu už ví, jak se podobnému problému při budoucích startech svých raket vyhnout. Úspěšný start z 31. srpna je toho důkazem a je zaznamenán i na videu z YouTube kanálu Rocket Lab, odpočet T-10 před startem začíná v čase 13 minut a 43 sekund.

Nyní už by tedy mělo být vše v pořádku a raketa Electron z novozélandského kosmodromu na poloostrově Mahia ještě na konci srpna úspěšně vynesla 100kilogramový satelit pro snímání Země. Družice Sequoia byla vytvořena společností Capella Space ze San Franciska a mise dostala označení "I Can’t Believe It’s Not Optical", protože k monitorování zemského povrchu nevyužívá družice optických systémů.

Satelit dokáže díky technologii SAR (radar se syntetickou aperturou) detekovat zemský povrch s rozlišením menším než 0,5 metru. Získaná data pak mohou být využita v oblastech bezpečnosti, monitorování zemědělských oblastí a infrastruktury, nebo se mohou hodit pro sledování přírodních katastrof a pomáhat při napravování následků.

Tato mise je pro společnost Rocket Lab 14. úspěšným startem. Před havárií, která firmu potkala 4. července, se povedlo s raketou Electron provést za sebou v řadě 11 úspěšných startů.