Rambus vyvinul kontroler pro HBM2E až na 3,2 Gb/s

Nelze očekávat, že by služeb firmy Rambus využili všichni, a to zvláště ně takové firmy, které paměti typu HBM už běžně používají. Pokud ovšem některá vyvíjí třeba vlastní ASIC a potřebuje pro své řešení vysokou paměťovou propustnost, může sáhnout po novém standardu HBM2E a pak si i licencovat kontroler a fyzickou vrstvu od společnosti Rambus, než aby je sama vyvíjela.

Máme tu klasické provedení, čili napojení pamětí HBM přes 1024bitové rozhraní (v případě jednoho paměťového pouzdra) prostřednictvím křemíkového interposeru sedícího na substrátové destičce.

Jde zde konkrétně o moderní HBM2E podporující až 12vrstvé (12-Hi) paměti teoreticky pro až 24 GB paměti (8kanálů po 24 Gb). Maximální propustnost na pin čilí 3,2 Gb/s, takže si snadno spočítáme, že na 1024bitovém rozhraní to činí celkových 409,6 GB/s. To vše umožní nový kontroler nabízený firmou Rambus, přičemž na 1024bitovém rozhraní to pochopitelně nekončí. To běžně dosahuje až čtyřnásobku, a tedy 4096bitového rozhraní a pochopitelně je možné jít i dál, ostatně TSMC již ukázalo prototyp zařízení vyrobeného pomocí CoWoS , které obsahuje celých osm pamětí HBM. Kdyby tak šlo o 3,2Gb/s HBM2E, výsledná propustnost by dosáhla 3277 GB/s.