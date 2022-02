Raptor Lake má přinést až 15 % vyšší výkon jádra, celkově pak 40% nárůst

Procesory Intel Raptor Lake mají dle samotného výrobce nabídnout až dvojciferný nárůst výkonu, což je samozřejmě myšleno v procentuálním vyjádření a nám to neřekne téměř nic. Dle známého leakera Moore’s Law is Dead (MLID) to ale bude konkrétně 8 až 15 procent v případě výkonu jednoho jádra a pak 30 až 40 procent v celkovém výkonu všech jader.

Nejdříve také dle MLID mají dorazit na trh modely RPL-S, čili desktopové Raptor Lake, a to během třetího kvartálu. Později do konce roku pak dorazí i mobilní řady H, HX a U, ale to se dalo čekat vzhledem k faktu, že i Alder Lake-S přišly jako první a s přihlédnutím k tomu, jak rychle chce Intel aktuální generaci procesorů obměnit. Dle toho bychom mohli očekávat i to, že i v případě Raptor Lake-S nastoupí jako první výkonné modely K a KF, aby další přišly o pár měsíců později, ale to je pouze náš předpoklad.

V každém případě to vypadá, že generaceme Alder Lake a Raptor Lake bude od sebe dělit jen cca tři čtvrtě roku. A co výkon? Dobře víme, že Raptor Lake mají nabídnout jednak inovovaná hlavní jádra v podobě Raptor Cove a pak dvojnásobný počet slabších jader Gracemont, čili až 16. To jednak znamená, že nárůst výkonu jednoho jádra, přičemž můžeme předpokládat, že se to týká právě silných jader P, může jít na vrub právě vyššímu výkonu Raptor Cove, a sice možná v kombinaci navýšení IPC (výkon na takt) a vyššího taktu.

Pokud jde o celkový výkon, pak na tom by se pak podílely jednak silnější jádra Raptor Cove a nemalou měrou právě i dvojnásobný počet Gracemont. Vzhledem k tomu by se oněch až 15 procent jednovláknového a až 40 procent vícevláknového výkonu navíc dalo považovat za uskutečnitelné.

Aktuálně je přitom nástup procesorů Raptor Lake-S a Ryzen 7000 (Zen 4) dle leakerů naplánován na třetí kvartál, přičemž AMD by jej prý ani nemělo využít celý. Můžeme se tak pomalu začít těšit na to, že Intel a AMD v téměř stejnou dobu vypustí na trh své nové procesorové generace a v podstatě tu nikdo nebude na nikoho reagovat, respektive na to nebude mít moc času. AMD by ale mohlo své novinky vypustit přece jen o několik týdnů dříve, ale na takové úvahy je snad ještě brzy.



