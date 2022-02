Raptor Lake s 24 jádry se ukázal v testu

Očekáváme, že Raptor Lake od Intelu a AMD Zen 4 dorazí na trh krátce po sobě a dle nejnovějších zpráv bychom se dříve mohli dočkat nových procesorů od AMD. Tato firma má ostatně své Zen 3 na trhu už více než rok a vypadá to, že budou nahrazeny až po roce a tři čtvrtě. Ještě před nimi sice přijde ještě Ryzen 7 5800X3D, ale to bude jen osamělý výstřelek a nejspíše vůbec poslední novinka pro patici AM4. Několik měsíců na to, a sice ve třetím letošním kvartálu (a ne až na jeho konci) bychom se dle leakerů už mohli dočkat procesorů Zen 4, ale to se teprve uvidí.

Intel by měl svou aktuální generaci procesorů nahradit mnohem rychleji než AMD a jednat se bude o již známé 10nm modely Raptor Lake. Od nich očekáváme jednak vylepšená hlavní jádra Raptor Cove, jichž ale bude stále osm. Zvyšovat se má počet slabších jader, a to na 16, čili až na celkových 24 fyzických a 32 logických jader.

Raptor Lake tak získají dva další klastry po čtyřech jádrech Gracemont, což už samo o sobě velikost jejich křemíku moc neovlivní, ale ještě si počkejme na to, jaké tu budou další novinky a úpravy.

Nyní už tu máme záznam z testu Ashes of the Singularity, jehož výsledky nebudeme řešit, a to jednak proto, že je ještě brzy a pak jsou stejně výsledky s ohledem na všemožné způsoby nastavení testu těžko porovnatelné. Vidíme tu přitom procesor od Intelu s údajnými 32 fyzickými i logickými jádry, což je pravděpodobně jen chybně detekovaný Raptor Lake. Hra AotS ostatně stejným způsobem chybně detekovala i procesory Alder Lake.

Máme tu tak s největší pravděpodobností již ranný vzorek procesoru Core i9-13900K, neboť nás ani nenapadá jiný procesor Intelu, který by se mohl jevit jako 32jádrový i 32vláknový model. Navíc si lze přece jen trošku všimnout výsledku se skóre 13.400 bodů, což je plně srovnatelné s Core i9-12900K/KF.

Křemík z generace Raptor Lake už je tak zřejmě funkční, takže na podzim bychom se opravdu mohli dočkat jejího přímého souboje s procesory AMD Zen 4.



