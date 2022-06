Raptor Lake se předvedl v benchmarcích SiSoftu

Výsledky benchmarků SiSoft Sandra se však týkají jednak stále ještě inženýrského vzorku procesoru Raptor Lake, což navíc není model 13900K, ale slabší 13900. Čili ten bude mít i ve finální verzi nižší takty, které navíc i v případě testovaného kusu byly udávány jako velice nízké.

Jde konkrétně o 3,7 GHz pro velká jádra a 2,76 GHz pro malá jádra, což je přitom turbo, ne základ na 65W TDP. Otázka je, zda tyto udávané takty vůbec odpovídaly těm, na nichž procesor v testech skutečně pracoval.

Model Intel Core i9-13900 8C+16c/32T (RPL) Intel Core i9-12900 8C+8c/24T (ADL) Intel Core i9-11900K 8C/16T (RKL) AMD Ryzen 9 5900X 12C/24T (Zen3)

Architektura Raptor Cove + Gracemont / RaptorLake Golden Cove + Gracemont / AlderLake Cypress Cove / RocketLake Zen3 / Vermeer Jádra/vlákna 8C+16c / 32T 8C+8c / 24T 8C / 16T 2M / 12C / 24T Základní takt GHz ? 2,4 big / 1,8 LITTLE 3,5 3,7 TDP/max. spotřeba 65 - 200 [=] 65 - 200 125 - 228 105 - 135 L1D / L1I cache 8x 48kB/32kB + 16x 64kB/32kB 8x 48kB/32kB + 8x 64kB/32kB 8x 48kB 12-way / 8x 32kB 8-way 12x 32kB 8-way / 12x 32kB 8-way L2 cache 8x 2MB + 4x 4MB (32MB) [+2.3x] 8x 1.25MB + 2x 2MB (14MB) 8x 512kB 16-way (4MB) 12x 512kB 16-way (6MB) L3 cache 36MB 16-way [+20%] 30MB 16-way 16MB 16-way 2x 32MB 16-way (64MB) Microcode (Firmware) ? 090672-1E 06A701-40 8F7100-1009 Spec. instrukční sady VNNI/256, SHA, VAES/256 VNNI/256, SHA, VAES/256 AVX512, VNNI/512, SHA, VAES/512 AVX2/FMA, SHA Šířka SIMD a počet jednotek 2 x 256-bit 2x 256-bit 512-bit (1x FMA) 2x 256-bit Dop. cena $549? $519 $539 $549

Spíše jen orientačně se tak můžeme podívat na výsledky čistě syntetických testů Sandry. Jde o prosté SIMD bez využití SSE či AVX instrukcí a výhodu mají vícejádrové procesory. I proto nový Core i9-13900 nenašel konkurenci, která se sice nerekrutovala z těch nejlepších dostupných modelů, ale výběr je právě díky tomu vcelku férový.

Zde bychom přitom opravdu rádi věděli, zda měl Raptor Lake skutečně takový handicap v podobě nízkých taktů, anebo ve skutečnosti pracoval na frekvencích, které už víceméně odpovídají tomu, co převedou finální verze. To se ukáže až časem.

Druhá várka testů, kde se už uplatní i AVX2 (či AVX-512 na 11900K) by ale napovídala, že co se týče taktů, bude ještě co zlepšovat, neboť i přes vyšší počet jader byl výkon procesoru 13900 oproti modelu 12900 jen o trošku lepší. A zde už také mimochodem vládne Ryzen 9 5900X.