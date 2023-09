Raspberry Pi 5 dostává 2,4GHz procesor s A76 i možnost dvou 4K60p výstupů

Původní Raspberry Pi přišlo v roce 2012 a od té doby urazilo dlouhou cestu. V roce 2019 se objevila už verze Pi 4 se 4jádrovým procesorem s jádry ARM Cortex-A72 a frekvencí 1,5 GHz (už to nabízelo 40krát vyšší výkon než původní Pi), která byla později zvýšena na 1,8 GHz, a nyní tu máme nové Raspberry Pi 5. To už se dostáváme na CPU Broadcom BCM2712 vyráběné 16nm procesem, které si sice zachovává 4 jádra, jde ale o Cortex-A76, a frekvence se zvýšila dokonce na 2,4 GHz. Každé jádro má 512 kB L2 cache a je zde i sdílená 2MB L3 cache. Máme zde GPU VideoCore VII, které podporuje OpenGL ES 3.1 i Vulkan 1.2 a oproti minulé generaci zvládá dokonce dva 4K60p HDMI výstupy (Pi 4 umělo jeden 4K60p nebo dva 4K30p). Je zde dokonce i dekodér pro video HEVC až do 4K60p.



A co dalšího ještě tento mikropočítač nabízí? Dostalo se na bezdrátová rozhraní Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi 802.11ac, čtečku paměťových karet microSD zvládající UHS-I rozhraní, tedy SDR104. Najdete tu dva porty USB 3.0 (5Gbps), dva USB 2.0, je zde i gigabitový ethernet s podporou pro PoE+. Zůstává tradiční 40pinový header GPIO, máme tu dva 4linkové MIPI a rozhraní PCIe 2.0 x1. Pokud jde o paměťové rozhraní, byl použit 32bitový systém LPDDR4X-4267 (pro připomenutí, předchozí generace běžela jen na 2000 MT/s).



Zatímco Pi 4 mělo monolitickou architekturu, Pi 5 má chipletovou, alespoň to tak tvůrci počítače označují. Pi 4 sice mělo některé periferní funkce řešeno externím kontrolérem, nicméně o většinu I/O operací se staral hlavní aplikační procesor. Pi 5 to už i kvůli průběžným změnám výrobních procesů chce raději řešit speciálními čipy. Hlavní procesor tak řeší jen SD kartu a rychlá rozhraní jako SDRAM, HDMI a PCI-Express. Všechny další funkce řeší I/O kontrolér AP1 (vyráběný starším a levnějším procesem), který je k hlavnímu CPU připojen přes rozhraní PCIe 2.0 x4. Ten se tedy stará např. o USB, GLAN, MIPI, GPIO a další.

Cena verze se 4GB RAM činí 60 USD, 8GB varianta vyjde na 80 USD. Aktualizovaná plastová skříňka vyjde na 10 USD a obsahuje dokonce i malý ventilátor s průtokem vzduchu 2,79 CFM. Kdo chce využít jen desku, může si ale samotný ventilátor koupit i bez skříňky, vyjde na 5 USD. Při běžné práci je Pi 5 efektivnější než Pi 4 a při stejném výkonu běží díky lepšímu procesoru úsporněji, nicméně při velkém vytížení si dokáže vzít až 12 W, zatímco Pi 4 končilo na 8 W. Využijete-li standardní 15W adaptér (5V/3A), USB jsou pak limitována na 600 mA (Pi 4 umožňovalo 1,2 A). Proto se za 12 USD nabízí nový USB-C adaptér s 25 W, díky čemuž se limit pro USB (tzn. zařízení připojená přes USB) zvedne na 1,6 A a ještě zbyde dalších 5 W pro samotné Pi 5. To tak přinese i případnou možnost přetaktování.